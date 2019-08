Zorro 'Zupe' revela que Fidelio Cavalli "no es el que paga las cuentas" en fiestas (VIDEO)

El comentarista de espectáculos 'Zorro' Zupe señaló en el programa 'Válgame Dios' que algunas amigas que participan de las fiestas a las que asiste Fidelio Cavalli le contaron cómo es el empresario libanés en estas reuniones sociales realizadas en lugares como Ibiza y Mykonos.

Según las amistades del 'Zorro', Cavalli, pareja de Sheyla Rojas, no es quien paga las cuentas de consumo en las lujosas fiestas a las que asiste junto a otras personas allegadas. Quien se hace responsable de los pagos es un amigo de él.

"Me han contado un par de amigas que han estado en el mismo box con el señor y con mi comadre. Han estado tomando... Dicen que el señor es súper sociable, súper buena agente, pero cuando llega el ticket, el señor hace como que no es con él. En conclusión el que paga la cuenta no es él, sino el amigo", reveló el 'Zorro' Zupe.

Recordemos que un informe del programa 'Mujeres al Mando' señaló que el verdadero propietario de aviones privados, helicópteros y otros bienes en los que posa Cavalli sería su jefe, el jeque Mohammed K AL Habtoor, quien posee una fortuna valorizada en 2500 millones de dólares.

Fidelio Cavalli forma parte del equipo de trabajadores que lo acompaña alrededor del mundo. Según el programa, coincidentemente todos los lugares donde va Sheyla junto a Cavalli son los mismos a los que va el magnate.