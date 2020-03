Ricardo Zúñiga, conocido como el ‘Zorro Zupe', viajó a España tras ser despedido de Latina por un polémico comentario y tras estar bromeando sobre el coronavirus, COVID-19, se quedó aislado el país europeo.

“Mira, por hacerme el chistoso me quedé sin poder salir de Europa. ¡Me dejó!”, escribió el exconductor de televisión en su cuenta de Instagram.

El exconductor de televisión estuvo al lado de la modelo Fiorella Alzamora, con quien estuvo compartiendo en las historias de sus respectivas cuentas de la mencionada red social. La fémina le preguntó sobre qué hará tras no poder salir de España.

Zorro Zupe aislado por Coronavirus

“Voy a hacer dos cosas, voy a continuar saliendo con el chico de ayer y le voy a pedir a Richard (un amigo de la ex figura televisiva) que me presté su avión para volver a Lima”, dijo el ‘Zorro Zupe’, tomándose a la broma la situación.

Zorro Zupe aislado en España

“El Richard se larga, no sé como salir de Europa, me voy a volver loco, Fiorella, Cómo salgo ahora, lo único que tengo es el cocinero, ahora qué voy a hacer, comer pastas y engordar. Me voy a quedar gordo y en Europa ¿Me estás grabando?”, agregó.

Como se recuerda, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel acordó que los vuelos procedentes de Europa y Asia quedan suspendidos para evitar la propagación del coronavirus en el Perú.

