Nada como empezar el día con un croissant recién horneado, de esos que esparcen su aroma por toda la panadería, que se muerden y crujen, que se deshacen lámina a lámina; suaves y delicados. Hace unos días el gran pastelero portorriqueño Antonio Bachour visitó nuestro país. Esta vez no sólo para dar clases, sino para cocinar dos días en un pop up en Demo, la cafetería de Juan Luis Martínez en Barranco. Un evento que generó largas colas en el jirón Domeyer desde tempranas horas de la mañana. No importó si era para llevar o para comer en el local, fueron dos días de lleno total, donde las maravillas de este talentoso cocinero desaparecieron antes de las 4pm. Y es que Antonio Bachour tiene seguidores y fanáticos en todas partes del mundo, y Perú es uno de los países donde tenía muchas ganas de cocinar.

Bachour es propietario de tres locales en Miami y tres en Mérida (México). Reconocido pastelero, el mejor del mundo en dos ocasiones según Chef Awards, recorre el mundo enseñando sus técnicas de pastelería a miles de personas y da asesorías en los mejores hoteles y restaurantes. De familia libanesa, con un corazón gigante y una pasión única y meticulosa por su trabajo, cada una de las piezas que este cocinero elabora con muchísimo empeño y cariño son pequeñas obras de arte donde podemos encontrar perfectos croissants de rellenos maravillosos, masas suaves y crujientes y creaciones infinitas con mucha técnica y precisión. Ha venido a nuestro país en repetidas ocasiones a dar clases de pastelería, pero estaba pendiente encontrar el lugar ideal para poder deleitar al público que tanto lo quiere con sus creaciones. Demo y su excelente relación con Juan Luis Martínez fueron el lugar ideal. Después de un par de días de preparaciones, el tan esperado evento estuvo listo y la vitrina de Demo se llenó de sus maravillosos croissants y pasteles.

Ha trabajado con los hermanos Roca y Espai Sucre en España. En el 2009 abrió el W South Beach Hotel y se encargó de toda la pastelería del Hotel Trump Soho y sus restaurantes. Luego viaja a Francia para formarse con el reconocido chef Phillippe Givre en L’École Valrhona y ese mismo año fue seleccionado como uno de los ̈10 Mejores chefs de pastelería ̈ en Estados Unidos. Su fama traspasó fronteras durante su paso por el hotel St. Regis Bal Harbour de Miami y sus postres han sido las estrellas de numerosas publicaciones de pastelería. Tiene varios libros publicados. Desde que dejó St. Regis ha recorrido el mundo enseñando y trabajando en su tienda insignia en Coral Gables donde cuenta con una amplia zona de degustación, obrador a la vista y equipamiento de aula para impartir cursos prácticos. Diseña sus propios moldes, imparte cursos y viaja por el mundo realizando asesorías y supervisando sus restaurantes. Su pastelería denota un especial gusto por los ingredientes florales y frescos; y su trabajo con las masas es impecable y delicado; así como el perfecto balance de dulce en cada una de sus preparaciones.

La carta especial del día incluía bollería de varios tipos como el croissant clásico, roll de pasas o el maravilloso croissant de almendras. El flan de croissant era de bordes crujientes y una elegante crema pastelera. Había también un lemon raspberry cake suave y delicado o un monkey bread, entre otras maravillas. Pero también hubo una carta de platos salados, donde el chef ofreció un maravilloso y contundente sandwich de pavo en sourdough. Un hummus de pimiento piquillo, un sánguche de huevo muy bueno y una tartine de burrata y tomate que encantó. Para cerrar la visita con broche de oro, Antonio Bachour y Juan Luis Martínez cocinaron juntos también en Clon, el concepto relajado del cocinero venezolano. Esperamos que pronto se repita la visita.