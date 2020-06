Apoyemos a nuestros productores

Este martes cumplimos un centenar de días de confinamiento debido a la pandemia del COVID-19, y aunque poco a poco el país empieza a reactivarse, aún son muchos los sectores que siguen luchando para sobrevivir. Nuestra cocina comienza lentamente a moverse con la opción del delivery, pero aún hay mucha incertidumbre a su alrededor y bastante camino por recorrer.

Vivimos en un país megadiverso donde la revolución gastronómica, de la que hemos sido parte los últimos años, nos ha permitido reencontrarnos con muchos productos que teníamos olvidados, sobre todo en la capital. Nuestra quinua se hizo famosa y volvió a servirse en casas y restaurantes. Las papas nativas son hoy un manjar por el que muchos esperamos con ansias a que llegue mayo, mes en que inicia su temporada. El café peruano va ganando cada vez más adeptos, así como nuestro cacao que gana premios a nivel mundial. Son muchísimos los productos de los que debemos sentirnos orgullosos; no obstante, aunque el peruano no puede vivir sin hablar y disfrutar su comida, muchas veces no se pregunta de dónde viene y quiénes están detrás de todo esto.

Reconocimiento. Los verdaderos protagonistas y guardianes de esos insumos maravillosos que saboreamos día a día son los productores, pescadores, agricultores y ganaderos que trabajan arduamente para preservar nuestra biodiversidad. Lamentablemente, la situación que estamos viviendo los afecta de un sin fin de maneras. Es importante destacar que sin sus cuidados, no disfrutaríamos de todas esas riquezas, y hoy más que nunca necesitan de nuestro apoyo como consumidores.

Conocer la estacionalidad de los alimentos, respetar las vedas de pescados y mariscos, priorizar el uso de productos sostenibles, entablar un trato directo con el productor y reconocer su trabajo con precios justos es parte de la responsabilidad que tenemos por delante. Espacios como las Agroferias Campesinas, hoy reubicadas en el Puericultorio Pérez Araníbar con horario de atención de jueves a sábado, son lugares que debemos visitar. Más de 50 proveedores participan en este recinto, respetando protocolos bastante minuciosos para que los caseros puedan acceder a alimentos de temporada. Muchos de estos llegan de las zonas cercanas a Lima y otros son enviados organizadamente por los propios productores. Iniciativas como esta deberían replicarse en cada distrito, para que productor y consumidor se acerquen, se conozcan y así haya reciprocidad entre ellos.

Si aprendemos de ellos y le enseñamos a nuestros hijos y entorno a entender y respetar nuestra biodiversidad y a sus protagonistas, nos aseguramos un mejor futuro no solo como peruanos, sino también seremos un ejemplo para el mundo entero.

