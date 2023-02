Elegir una buena hamburguesa en esta ciudad se está volviendo todo un reto con la cantidad de opciones que se han abierto en los últimos meses. Pero dentro de este universo de propuestas hay una que ha sabido ganarse nuestro corazón desde el primer bocado y esa es BurgerBoy. El espacio creado por el cocinero Javier Miyasato (bao y Maketto) y su socio Luis Luyo, combina los sabores clásicos de una smash burger y los personaliza con ese estilo nikkei que tanto caracteriza al chef. El concepto abrió sus puertas a fines del 2021 y cada vez tiene más adeptos.

Fueron varios meses de pruebas para poder definir el estilo que querían seguir, la idea fue en todo momento crear un producto de mucha calidad pero que sea consistente, sobre todo transportable y se pueda estandarizar (la posibilidad de crecer siempre ha estado presente). Hoy tienen el local en Miraflores, una web de pedidos y están en los aplicativos más solicitados.

Este clásico burger joint americano con guiños a la cultura nikkei y japonesa ha sabido conquistar, actualmente cuentan con ocho opciones de hamburguesas. Su pan brioche es suave y delicado, sin duda de nuestros favoritos. Se tuesta con mantequilla para que dore, y cree una corteza crujiente. La carne se prepara tipo smash, aplastadas para que doren y se forme una capa exterior crocante y llena de sabor.

DE TODO. Las opciones son las siguientes: La Big Pat, 120gr de carne con aros de cebolla, cheddar, tomate, lechuga y salsa G; la California OG hace homenaje a la conocida cadena norteamericana In -N- Out, doble carne con queso, cebolla blanca, lechuga, tomate y salsa B con pickles; La Cheese & Chong con tocino ahumado, cebolla blanca y salsa Chong; la Kauboi San con doble carne, cheddar, cebolla blanca, salsa ranch jalapeño y teriyaki bbq. La D. Yeesy lleva doble carne, cebolla caramelizada, pickles, cheddar y salsa hookim (asiática); la Smoke Buddha tiene doble carne, tocino ahumado, cebolla blanca, tomates asados, jalapeños encurtidos, cheddar y bbq ponja (agridulce); la cheeseburger se sirve con salsa G; y la Z-40 es la veggie de la casa y se prepara con hongos a la plancha, cebolla blanca, pickles, cheddar, batayaki (mantequilla de ajo) y mayo karashi (con mostaza japonesa). Todas se pueden pedir en combo con papas fritas y bebidas. Las papas son crujientes y muy sabrosas; llegan muy bien si las piden por delivery, al igual que las hamburguesas, las hemos probado todas. También hay extra salsas de la casa para agregar al pedido, recomendamos hacerlo porque son buenísimas y no las van a encontrar en otros locales. Y si quieren pasar de las gaseosas comerciales, ofrecen un Teaboy muy bueno, mezcla de jazmín helado con maracuyá.