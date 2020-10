Este 2020 se cumplen 100 años del nacimiento de Chabuca Granda y no quería dejarlo pasar por alto. Su música trascendió varias generaciones, inspiró a muchos artistas, pero eso fue solo una parte de todo lo que nos regaló la gran Chabuca.

Nació en el Perú profundo, Apurímac (como mi abuela) la tierra del tayta Arguedas, de niña llegó a Lima, cantó y cautivó desde sus inicios. Chabuca nos deja en su música (al menos a quien escribe esta nota) una gran fuente de inspiración, dicen que las notas musicales guardan acorde con las notas de sabor de los platos, y que según como las notas suenen, estas se pueden convertir o interpretar en sabores, Y siempre me pareció genial esa idea.

La música de Chabuca tiene una especial relación con mi apetito por la comida limeña y esto incluso antes de que el Señorío de Sulco existiera. Su música era la previa a las grandes reuniones de almuerzos interminables en casa. Entre “Cardo y Ceniza”, “Bello Durmiente” o “José Antonio” iban saliendo el arroz con pato, cau cau, sangrecita y patita con maní. Qué relación tan fuerte tiene para mí la música de Chabuca con la cocina de Lima, escribiendo estas líneas comienzo a saborear lo que viví hace casi 40 años como si hubiera pasado ayer.

recuerdos. El día que más cerca estuve de Chabuca Granda fue el día de su entierro, multitudinario! Mi abuela me llevó de la mano, pasábamos entre la gente hasta que no pudimos avanzar más. Eran miles y miles de personas, me levantó y me puso sobre un muro y pude ver el ingreso del ataúd al cementerio. La gente lloraba, cantaba, gritaba, todos despedían a la gran Chabuca Granda. Siempre guardo ese hermoso recuerdo, creo que ese momento me marcó mucho porque era la primera vez que observaba y vivía emociones tan contrastadas en la gente que me rodeaba. Es más, podría asegurar que fue la única vez que viví algo así. Mi abuela la sentía muy cercana porque era de su misma tierra, “yo la admiraba mucho porque nació en Apurimac, mi tierra” dijo Julia mi abuela aquel día.

Todo lo descrito arriba me lleva a pensar en lo importante de la relación de la música con la comida o mejor dicho con el acto de comer. Creo que una cosa lleva a la otra, un sabor nos puede remitir a una canción y viceversa. Siento que la ultima década existe un afán por modernizar los sonidos de la música criolla, tal cual le pasó a la cocina peruana hace un par de décadas y creo que será cuestión de tiempo darnos cuenta que para vivir una experiencia auténtica, pasará por respetar los sonidos originales, quizá así podremos vivir una mejor experiencia, más pura y sabrosa!