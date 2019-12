Cocinar puede ser fácil y divertido

Aprendí a cocinar por necesidad. Siempre me gustó comer, pero jamás freí un huevo en mi vida o hice arroz en olla. Mi experiencia culinaria siempre se limitó a hacer postres caseros.Logré sobrevivir un año de estudiante en el extranjero comiendo ensaladas básicas y pasta con aceite de oliva y queso parmesano. Y cuando me mudé con mi esposo, era él quien durante el primer año se encargó de la cocina porque estudiaba en casa y yo iba a trabajar. Los papeles cambiaron cuando el fue quien tuvo que salir y yo, por la crisis que vivía el país donde estábamos, empecé a quedarme más y más en casa por la falta de trabajo. Así que comencé a leer libros de cocina básicos como el famoso Recetario Nicolini y empezó mi aventura en la cocina.

Hoy cocinar es parte de mi trabajo. Lo que sé lo aprendí con la práctica y con cursos libres que he llevado en escuelas participativas como Urban Kitchen y luego de leer muchos libros de cocina. Hace poco conocí una página web que me llamó mucho la atención, porque me hubiera sido de gran utilidad en ese tiempo, llamada Cocina Lab, la primera escuela de cocina online en el Perú, la cual está enfocada en cocineros, emprendedores gastronómicos y amateurs de la cocina. Son cursos online con los mejores chefs de la industria gastronómica local, Latinoamérica y España. Hasta el momento hay cursos con chefs como José del Castillo de La Red, Isolina y Las Reyes; Javier Miyasato de Bao y Maketto, Marilú Madueño de La Huaca Pucllana, Francesco de Sactis de Sibaris, Ximena Llosa, Arlette Eulert de Matria y Francesca Ferreyros. Esto quiere decir que en la comodidad de tu casa y sin importar en qué ciudad estés, puedes entrar vía internet desde tu celular, tableta o computadora a distintos cursos como cocina criolla, o nikkei, y aprender en directo de grandes cocineros. Puedes hacerlo comprando los cursos en los que estás interesado u obteniendo una membresía mensual o anual. Los cursos no solo incluyen los videos, sino también material de soporte complementario para cada clase, lo cual permite darle más profundidad a los conceptos y técnicas. Por otra parte, hay un foro de conversación en cada clase, grupos de Facebook y chat de asistencia para que los alumnos puedan resolver todas sus dudas y compartan información.

Aprender a cocinar ayuda a comer mejor y más sano. A veces durante la semana es complicado, pero los fines de semana hacerlo con amigos, pareja o familia es divertido, une y hace que los niños prueben cosas nuevas y se unan a la actividad familiar. Lo veo en casa con mis hijos, quienes disfrutan ayudando a picar alimentos o poniendo la mesa para comer. Si nunca lo han hecho antes, comiencen con algo sencillo, como cupcakes o el curso de técnicas básicas. Les garantizo que poco a poco le agarrarán el gusto y cuando se den cuenta, estarán preparando los más ricos manjares.