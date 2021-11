En pandemia, muchos negocios fueron creados desde la oscuridad. Dedicados únicamente al delivery de comida, sin puerta a calle para poder atender al público. Un nuevo escenario que tuvo sus ‘pros’, como el poder manejar varias marcas desde un sólo espacio y rentabilizar los gastos, así como, al no tener un menú impreso, se podía modificar rápidamente el plato que no funcionaba. Los contras fueron que la comida no siempre llegaba con una buena presentación al cliente.

Esto forzó a muchos a pensar en detalles y diseños en las presentaciones de sus platos especialmente para el delivery, y asegurarse de que lleguen en buenas condiciones a su destino final. Aquí les dejamos una pequeña lista de los mejores negocios que se han adaptado con éxito al cambio y siguen consintiendo exigentes paladares.

Festival

Una marca que alberga tres conceptos. Su local ubicado en Surquillo ofrece opciones gastronómicas como Sexy Green, que presenta platos vegetarianos, Tiger Moto ofrece comida asiática y Happy Days diversas presentaciones de pollo frito. El chef Matías Cilloniz, que está detrás de estas marcas, ha diseñado en cada caso un menú adecuado para llegar vía delivery en óptimas condiciones. Cada propuesta es sabrosa y muy bien elaborada. Pronto se sumarán más conceptos.

Calavera

Este es un concepto de pizzería napolitana o estilo Detroit que acaba de abrir hace unas semanas en Miraflores. No hay señales de local, solo una ventana donde se recoge el pedido. Los creadores Rodrigo Villanueva, Javier Miyasato y Renato Peralta ofrecen unas de las mejores pizzas del país en estos momentos. Están también por Rappi, pero recomendamos pedir con anticipación ya que se acaban.

Civitano

El grupo se diversifica y a parte de sus marcas físicas como Pescados Capitales, La Nacional y Jucy Lucy, tiene tres conceptos dark kitchen sólo para delivery que han sabido ganarse un espacio en el amplio mercado local: Chicken What es un concepto de sándwich de pollo frito, Up burger de hamburguesas estilo smash y Cho Asian Street Food de comida asiática.

Nori Taco

Desarrollado por el grupo Osaka, es un concepto de cocina oculta con delivery de boxes de sushi, nigiris, tacos elaborados con alga nori de diferentes rellenos como cangrejo ahumado o atún picante, y makis. La carta es concisa pero llena de sabor. Utilizan buenos insumos y la presentación hace que llegue todo perfecto a casa.