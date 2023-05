Cafe A Bistro

Ofrece en esta fecha de celebración un desayuno brunch con una carta especialmente diseñada para la ocasión que incluye Buttermilk pancakes con miel de maple y chantilly; huevos benedictinos con salsa bearnesa; omelette con pesto, tomates orgánicos y grana padano; crepes de salmón curado y mascarpone y un contundente club sandwich de pavo. Recuerden reservar con anticipación porque se llena. Reservas: https://form.jotform.com/211225017885655

Delibakery

La conocida cadena de restaurantes y pastelería fina, ofrecerá en todos sus locales una amplia variedad de platos criollos, gourmet y cocina internacional. Para esta oportunidad ofrecen también pollo al cilindro, crocante por fuera y jugoso, acompañado de papas fritas, ensalada de la casa y cremas variadas sólo en su local de Camino Real en San Isidro y en Pasamayo (Huaral). En cuanto al dulce, las madres podrán encontrar una amplia variedad de tortas, pasteles y panes, especialmente decorados para la ocasión. Y en su salón New Orleans Club de San Isidro, se ofrecerá un show bailable y romántico los viernes y sábados, desde las 8 p.m. con los mejores cantantes, variados tragos y piqueos. Reservas al 995327978.

Hotel Manto MGallery y restaurante Saya

El hotel ofrece interesantes paquetes para una estadía única y placentera, para que mamá disfrute de esta fecha especial. La propuesta incluye una habitación Deluxe King, desayuno buffet en el restaurante Saya, welcome drink saludable (bebida sin alcohol) una cava de 750ml y un descuento de 20% por consumo en los diferentes platillos en el restaurante Saya. También cuenta con estacionamiento y wifi. Manto, además, ofrece el paquete de masajes a la habitación, donde se incluye 1 spray de Ritmo Natural para dos personas. Las reservas son con 72 horas de anticipación. La promoción es válida hasta el 30 de junio del 2023 incluye impuestos y servicios.

El restaurante Saya por su parte, ofrece un contundente desayuno buffet desde las 7:00 am hasta las 11:30 am, que inicia con un welcome drink de Mimosa o Bellini. También tendrán a su disposición una estación de carving de jamón del país artesanal y una estación especial de mercado de flores. Este desayuno costará S/85.00 para adultos y S/.43.00 para niños. Manto Hotel Lima MGallery 630 0000 / reservas.mantohotellima@accor.com

Worldclass

Desde ahora hasta el 14 de mayo, el World Class Cocktail Festival se celebra en 15 restaurantes y bares. Son cócteles elaborados especialmente para la ocasión por jóvenes talentos. Rafael Restaurante, La Niña, Carnaval o Sastrería Martínez son algunos de los locales participantes. Para ver la lista completa

Verbena

El restaurante de Ricardo Goachet ofrece un menú de almuerzo elaborado especialmente para la ocasión. Para reservas e información contactar su pagina de instagram @verbena.pe

La Cristina

Esta cafetería que cada día encanta más a los comensales ofrece dos boxes especiales para celebrar a las madres en su día: el primero de desayuno, contiene un croissant mixto, un suizo de compota de frutos rojos, un jar de brownie y un jugo de naranja. Y el segundo, es un box dulce con un croissant de torta de chocolate, un suizo de compota de frutos rojos, una tarta vasca y un jar de galletas de chocolate. Pedidos vía su web www.lacristina.pe