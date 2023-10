Lo que comenzó como un viaje de investigación para saciar la curiosidad de esta joven sommelier sobre las virtudes del Pisco, nuestra bebida bandera, se convirtió finalmente en un sin fin de aprendizajes que han forjado a una profesional como pocas, con una voluntad de hierro y un conocimiento extraordinario sobre el mundo del vino. Que sigue creciendo día a día, no sólo como sommelier, porque sus ganas de aprender no se acaban, al contrario, aumentan; sino también como persona.

Nacida en Lobos, provincia de Buenos Aires, María Florencia Rey llegó al Perú hace aproximadamente 12 años. Creció entre fogones de manera natural, en esa búsqueda constante de ayudar y aprender en casa. Siempre curiosa, ansiosa por participar y ser parte de ese ritual familiar tan potente. Aficionada a programas de cocina confiesa que el aroma de la comida preparándose siempre llamó su atención, así como los perfumes de su madre o el aroma del café por las mañanas. Fue gracias a un profesor, esos que uno siempre recuerda, quien la acercó al mundo del vino y quién la animó a considerar la carrera de sommelier, de la cual se graduó en el 2010. Es acá que empieza realmente su gran aventura con el mundo líquido: vinos, espumosos, té, café, espirituosas; un mundo paralelo siempre acompañado de buena comida.

En Perú, su primer encuentro con nuestra gastronomía fue en el restaurante Mayta de Jaime Pesaque, un espacio pequeño en ese momento, que como menciona ¨le sirvió para aprender cómo se manejaba el mundo del vino y hasta donde estaba involucrado en la gastronomía, sobre todo teniendo una bebida bandera como el pisco¨. Súbitamente llegó la llamada de Greg Smith (Wine Director de Central), anunciando una posición abierta, oportunidad a la que ella llama su ¨segunda escuela¨ y cuenta que fue un desafío constante en su carrera donde pudo tratar con personas de todo el mundo y acercarse a muchísimas etiquetas a las que de otra forma quizás no hubiera tenido acceso. Luego de mucho trabajo, Rey decide dar un paso al costado e ir en búsqueda de nuevos retos. A los pocos días de dejar Central, César Choy del restaurante Maido se cruza en su camino, y es así como empieza su contacto con nuevos sabores y más desafíos. Son ocho años los que lleva en Maido, y está convencida de que no hubiera logrado tanto sin el apoyo y confianza constante de Mitsuharu Tsumura y su equipo. ¨Las cosas hay que irlas demostrando y en este largo camino, Micha siempre ha apoyado mi trabajo. Creo que es muy importante que las personas que están encima tuyo confíen en tu trabajo y en lo que puedas llegar a lograr. ¨

Ganadora del Premio Summum a la Mejor Sommelier de nuestro país el pasado 2022, observadora, atenta y elegante, su desempeño en el salón es impecable, como el de una bailarina ejecutando su tan ensayada danza. Disfruta mucho de la interacción con los clientes, pero sobre todo que éstos se dejen guiar por sus conocimientos y que se abran a probar nuevas experiencias, que se sientan tranquilos y confíen. Para ella lograr un buen ensamblaje de bebidas en una comida hace que el sommelier pueda demostrar todo su conocimiento, y éste no debe limitarse al vino.

Le encantaría ver más mujeres en el mundo del vino local, considera que la sensibilidad hacia la bebida, el servicio y su forma de crear es otra, y tiene la esperanza de que mientras el mundo del vino peruano siga creciendo más compañeras se animen a aventurarse. Hoy es fundadora y parte de la Alianza Peruana de Sommeliers y se siente segura de pisar fuerte en un mundo mayoritariamente masculino. Incansable pensadora, con inagotables ganas de aprender, siempre está leyendo, investigando tendencias, haciendo pruebas y planteando alternativas. Su pasión por su trabajo se siente al verla, y busca incentivar esta pasión y profesionalismo al equipo que trabaja con ella. ¨Siempre he tenido mis ideas muy claras, al igual que mis metas, y ese foco de a dónde quiero llegar es lo que me ha permitido, en estos casi 12 años, en un país que no es el mío, avanzar segura de lo que quiero hacer¨.

Estamos seguros de que logrará cumplir todas y cada una de sus metas, ya tenemos ganas de probar su nueva propuesta líquida en el Menú de Maido próximo a estrenarse.