Desde hace muchos años venimos hablando del “boom” de la gastronomía y, aunque creo que aún nos falta mucho por hacer, definitivamente la cocina peruana ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años. Pero, ¿qué ha pasado con el vino, el pisco, otros destilados, la coctelería y las cervezas? Creo que silenciosamente han avanzado y estamos a punto de empezar a sentir el cambio cada vez más.

Se dice que el Perú es un país cervecero. El año pasado el peruano, en promedio, estaba consumiendo 46 litros de cerveza. Aunque este número aún tenga mucho potencial de crecimiento (en algunos países de Europa, por ejemplo, el consumo es de más de 120 litros en promedio al año) definitivamente la cerveza es la bebida alcohólica favorita de los peruanos. El mercado de cervezas, liderado siempre por Backus ha sido dinámico y cambiante. Nuevas marcas han entrado a nuestro mercado de manera consistente en los últimos años. Pero creo que una de las cosas más importantes ha sido la aparición y consolidación de muchas marcas de cerveza artesanal. El mejor ejemplo ha sido el de Barbarian, quienes vendieron la marca justamente a Backus y ahora está siendo potenciada muchísimo. Pero muchas otras pequeñas cervecerías han hecho que gastronómicamente la cerveza sea vista de otra manera. Se me viene a la mente ahora cervecerías como Alcon Home Beer, Curaka y Magdalena.

El vino peruano y el pisco (el único que hay) están dando también de qué hablar y creo que van a ser categorías con mucho dinamismo en los próximos años. Vemos una corriente de vinos hechos con uvas criollas que pueden darnos una categoría muy interesante: los de Pepe Moquillaza a la cabeza y seguidos por nuevas marcas como Murga, por ejemplo. Y, algo que a mi personalmente me gusta mucho, el tema de lugares donde tomarse un buen vino. Espacios donde la comida acompañe al vino, pero no al revés. La Gastrónoma es y será siempre uno de mis preferidos y el nuevo bar de vinos Curador, de Andrés Orellana, está cambiando al panorama local.

Pero creo que lo más sorprendente lo vamos a ver en categorías donde nunca “hemos hecho nada”. ¿A qué me refiero con esto? A que en estos últimos dos años he visto salir a la luz y hasta empezando a consolidarse, proyectos de vodkas, destilados de agave y rones peruanos con una altísima calidad. En un país donde contamos con insumos de primera y con condiciones climáticas tan variadas es ilógico no pensar que podemos hacer estos productos. Vodka de papas 14 Inkas, donde la papa nativa peruana se usa para hacer un vodka que no tiene nada que envidiarle a algunas de las marcas más conocidas. Singular, un vodka de quinua peruano que es sensacional. Millonario y Cartavio XO, rones de altísima calidad que pueden ser servidos en cualquier bar del mundo. Los cañazos de Caña Alta, en Cusco, donde la calidad hace olvidar que muchas veces lo consideramos un licor de segunda. Y por último, una de las cosas que más me ha sorprendido, Aqará el destilado de agave (porque no es tequila ni mezcal) que va a causar sensación en los próximos meses en las barras peruanas.

Entonces, es la hora de los bartenders y sommeliers de brillar. Creo que va a ser el momento de tomar protagonismo y, en conjunto con los cocineros peruanos, podamos llevar la gastronomía peruana completa a un nivel mayor.