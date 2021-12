Manu Buffara, chef del restaurante Manu en Curitiba (Brasil) es hoy una de las figuras más pujantes de la cocina latinoamericana. Ganadora del premio “The Miele One to Watch” (Cocinera a seguir) en el 2018 por la Lista a los Mejores Restaurantes de Latinoamérica y hoy puesto 49 de la misma, su cocina promueve desde hace ocho años el proyecto ¨del huerto a la mesa¨ (farm to table) fomentando los huertos comunitarios, técnicas de pesca, caza y horticultura sostenibles y la recuperación de las abejas nativas en la región de Paraná, al sur de Brasil llenado su ciudad, Curitiba, de colmenas, empezando por la fachada de su restaurante. La joven chef también difunde las buenas prácticas nutricionales y el control del desperdicio, y defiende por sobre todo la biodiversidad a través de una constante labor pedagógica, tanto en su país como en congresos internacionales. Poniendo a Curitiba en el mapa gastronómico, y demostrando que no sólo hay talento en São Paulo y Río de Janeiro, el menú degustación llamado Metamorfosis que sirve actualmente en su restaurante está inspirado en sus vivencias, en el equipo con el que trabaja hace muchos años y con el que mantiene una relación casi familiar, y en los productores, lo que le permite hacer cambios dependiendo de lo que esté disponible en el día. Las verduras, hierbas y mariscos de la región son las estrellas en esta propuesta.

VARIEDAD. La experiencia comienza con una bebida hecha con técnicas de fermentación heredadas de su abuela, refrescante y con el punto ideal de gas. El primer plato llegó con unas conchas elaboradas con nuez de Brasil y harina de Uarini, suave y fresco a la vez. Continua una especie de tiradito de lubina con sabores orientales y pepino correctos. Sigue una Cavaquinhia (tipo de langosta brasileña), firme y en su punto. Se sirve con hígado de gallina y lardo, una delicia. La coliflor tiene maracuyá y toques de maní, un plato que sorprende por estar lleno de sabor en cada bocado. El pulpo, cocinado a la perfección, se sirve con un puré de frejoles negros y cashews, untuoso y elegante. Sigue el poro que viene relleno de cigalas y cebolla. El baquiqui (marisco blanco de la zona) lo acompañan toques de nabo y pimiento verde. Continúa el cordero cocido al punto perfecto, acompañado de espinacas, tierno y jugoso a la vez. El menú cierra con unas zanahorias bebé, servidas con levain (un fermento natural) y cassava, una harina de yuca muy usada en Brasil. El plato tiene toques de comino que levantan el dulzor de la zanahoria logrando un plato vegetal realmente notable. Los dulces llegan primero con un helado de fresa, algas y dill; y cierra con un helado de melón y cerdo, donde lo dulce y salado se complementan a la perfección. Hacemos una mención especial al impecable maridaje elaborado por Juli Rodríguez y la excelente atención en sala.

Sin duda alguna Buffara realiza una cocina impecable, llena de técnica y sabor donde el apetito y la curiosidad trabajan en total armonía con el territorio y los sabores de la región llevándolos por todo lo alto. Un proyecto redondo que más allá de listas y galardones, se consolida año a año.

Restaurante Manu

Alameda Dom Pedro II, 317 - Batel, Curitiba

Atención de Martes a sábados, 7PM - 10:30PM

+55 (41) 3044-4395