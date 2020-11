2 de 6

Para que el brownie quede delicioso es vital prestar atención a los insumos. No uses una cocoa de mala calidad pues puede dejar un sabor amargo a tu postre y el chocolate siempre debe ser oscuro y con alto porcentaje de cacao, nunca uses el que tiene leche. El extracto de vainilla debe ser natural y la azúcar, mantequilla y harina aptas para repostería, en especial la que no incluye polvos de hornear, es decir, harina sin preparar. (Foto: Pexels)