Mad Burger (La Mar 1244 Miraflores y aplicativos)

Si no han visitado aún su espacio físico, aprovechen estos días para darse una vuelta. Ubicado en la Av La Mar, las hamburguesas de Mad Burger, elaboradas por Jaime Pesaque, son jugosas, sabrosas y contundentes. Hay opción clásica, bacon y la Mad Burger, que viene con cebollas grilladas, tocino, cheddar, pickles y salsa mad. Ofrecen también sanguches de pollo crispy, hot dogs y para los que quieren evitar las carnes estos días santos, pueden optar por un mushroom sandwich servido con pickles, coleslaw en pan brioche que estoy segura les va a encantar.

Panguche (Manuel Bañon 234 San Isidro y aplicativos)

El chef James Berckemeyer inaugura también local físico de su concepto delivery de sándwiches. Ubicado en pleno corazón de San Isidro, ofrece panes con pulled pork, asado de tira, langostinos o pollo crispy. La opción veggie llega con unos wraps de vegetales y vinagreta de yogurt. Guarde espacio para el postre porque los jars son deliciosos.

La focacceria di Wanda (Sólo por delivery)

Estos sándwiches hechos con pan de focaccia recién horneada son realmente buenos. Hay una opción de roast beef con mostaza de trufa buenísima. Otra con crema de pistachos y gorgonzola; porchetta con straciatella y berenjenas grilladas, entre otros. La opción dulce está rellena de cremosa nutella. Pregunten por aus ediciones limitadas.

Burger Boy (Jr. Choquehuanca 411 Miraflores, aplicativos y web www.burgerboy.pe)

El nuevo concepto de Javier Miyasato ofrece hamburguesas con carne molida diariamente, moldeadas a mano y cocinadas en plancha caliente. Hay California Og: doble carne, cebolla blanca, lechuga y tomate. D. Yeesy, con cebolla caramelizada y pickles; la Smoke Buddha con tocino ahumado y cebolla blanca. La veggie Z- 40 está hecha de hongos a la plancha, cebolla y pickles.

La cocina de Ximena Llosa (Terraza Real Salaverry, Los Laureles 523 San Isidro y Manuel Bañón 215 San Isidro. Pedidos en www.lacocinadeximena.com)

La chef Ximena Llosa tiene ya tres locales con el recién inaugurado Manuel Bañón, y el contundente triple que tiene en su carta vale la pena la visita. Cremoso, pan suave y una mayonesa deliciosa. Los desayunos son contundentes y la carta de dulces realmente buena.

Chacho (Pedidos por Rappi)

De los mejores sanguches por delivery de Lima. Ya los hemos recomendado antes pero no puede faltar en la lista. Chanchito asado, chicharrón de panceta, pollo playero, pavo al horno, jamón del país, también hay hamburguesa y sandwich de pechuga broaster.

Delicias

se pueden encontrar en estos días de Semana Santa para la gente que no siempre sigue la tradición de solo comer pescado por estas fechas.

Las ofertas vienen con pa, cremas y mucha carne.