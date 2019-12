Un tributo femenino

Desde el surgimiento del movimiento Me too, que también sacudió la industria gastronómica, la gente sintonizó con la desazón que provoca la disparidad de género. Pese a todos los esfuerzos, aún estamos lejos de que la tarea de igualdad se cumpla. Esto se refleja en que solo algunos de los eventos culinarios entendieron las señales de no seguir favoreciendo la balanza hacia los hombres. No obstante, vimos en los medios un poco más de espacio para las mujeres.

A la lista The World’s 50 Best Restaurants no le quedó de otra sino sumarse al clamor de una industria que se quiere más igualitaria y justa, con una campaña como “50/50 is the new 50”. Es maravilloso que se hayan creado plataformas como la Higuera en Perú, o como Miga en Argentina, dos iniciativas que buscan visibilizar el trabajo de las mujeres en toda la cadena productiva de la gastronomía. Falta mucho hilo para coser, de eso no cabe duda, pero poco a poco el tejido va creciendo y sobre todo con la solidaridad femenina.

POR UN MUNDO DE IGUALDAD

En esa dinámica y remitiéndonos a esa imagen poderosa en la que una mujer entrelaza sus manos para ayudar a la otra a poner su pie para subir, es que la chef española Susi Díaz creó su menú Femme. “Quise hacer un menú valiente, delicado, con carácter, sensible y bonito para hacerle homenaje a la mujer diversa”, refiere Díaz.

Su restaurante La Finca, ubicado al sur de España, en Elche, ostenta una estrella Michelin desde 2006. Lo extraordinario de esta propuesta que recorrerá más de la mitad del 2020, además del gran producto de estación manejado con técnica, creatividad y una sazón entrañable, es la curaduría del maridaje.

Entre la chef y su sommelier, escogieron vinos hechos exclusivamente por mujeres. El mundo del vino también ha sido dominado en su mayoría por varones. Más que una reivindicación, se busca celebrar su trabajo y empeño.

El día del lanzamiento del menú, Susi invitó a siete viñateras españolas cuyos productos servirán para hacer la armonía. Entre ellas figuran María José López de Heredia, de la mítica y célebre bodega Viña Tondonia; Almudena Alberca, la primera Master of Wine de España y directora técnica de Bodegas Viña Mayor; Irene Almany de Alemany i Corrio, unos de los primeros vinos de garaje en España; Victoria Ordoñez de Bodegas Ordoñez, pionera en hacer vinos secos con Pedro Ximénez, Pilar Sapena de Bodegas Gutiérrez de la Vega como también Sara Pérez, que en 1996 -con apenas 22 años- tomó las riendas de Mas Martinet, una de las bodegas pioneras en el Priorat.

Esta última relata que, sin darse cuenta, empezó a fumar puros y a hablar duro, como queriendo ser tomada a la par. Fue solo con el tiempo que cayó en cuenta de esta “masculinización”. Y con el tiempo también sintió la necesidad de crear Venus La Universal, un proyecto vinícola personal como afirmación: “Esta soy yo”. Fantástica la iniciativa de Susi Díaz. ¡Arriba esas mujeres que defienden la diversidad, la unidad y que se apoyan entre sí!