Hace 34 años mi madre, Isabel Álvarez Novoa, tuvo el valor de soñar en grande: quería tener un restaurante en el que pudiera volcar todo lo aprendido, recorrido y vivido a lo largo de todo el Perú. Un proyecto que se daría de la mano de mi abuela Julia Novoa; las dos enfrentarían al reto.

TRABAJO Y CONSTANCIA. Se sabe que les fue muy bien, lograron no solo abrirse paso y mostrar lo que mejor sabían hacer -contar la historia del Perú a través de cada plato que servían-, sino que además conseguieron revalorar la cocina tradicional que hasta ese entonces estaba relegada a cocina de segunda clase. Consiguieron que hasta se convirtiera en el lugar de encuentro de intelectuales, poetas, escritores, periodistas, políticos y gente que disfrutaba de esa aroma a ajo, cebolla y ají que marcaba un nuevo comienzo para la gastronomía peruana.

Recuerdo a Julio Ramon Ribeyro, Alfonso Barrantes, Antonio Cisneros, Doris Gibson y doña Maria Rostworowski inaugurando el “Señorío de Sulco”.

VALEROSA LUCHA. La gran controversia en toda esta historia es que tanto Isabel como Julia empezaron a trabajar en una de las épocas de mayor crisis social y económica para el país, si es que no fue la peor. Fueron años de oscuridad total en los que no había plan de reactivación económica, no hubo bono de ayuda para los más pobres y no se repartían canastas de alimentos. Creo que el Perú no podía estar más abajo, creo que ningún país de la región hasta el día de hoy pudo estar en tan mala situación como los peruanos en aquellos años. Definitivamente, hoy vivimos una crisis que nos golpea a todos y nos hace rememorar por momentos situaciones del pasado, pero estamos muy lejos de volver a vivir esas épocas realmente duras.

La lección que me dejan mi madre y abuela es que hasta en el peor momento uno se debe atrever a trabajar, luchar y hacer realidad su sueño. Porque siempre habrá espacio para los que hacen las cosas bien. Nunca pasó por la cabeza de ellas la posibilidad de no poder con tremendo desafío. Con tanta fuerza y ganas de salir adelante, el problema se convirtió en algo muy pequeño. Incluso, cuando explotaba un coche bomba o habían asesinado a algún político o militar, habían días enteros sin que un alma pise el restaurante. Luego las cosas volvían a la normalidad lentamente. También podía suceder que un producto cueste 1 y al día siguiente su precio sea10; era increíble como el dinero perdía valor en un solo día, yo era adolescente aún, pero las caras de preocupación decían mucho.

Recuerdo que a mis 12 años entraba a la cocina a lavar ollas y sartenes para, al mediodía, salir a atender clientes tomando el pedido. Todos ayudábamos para que nuestro señorío no se desplome. Esta vez nos toca hacer lo mismo, pero cuidando a nuestro Perú.