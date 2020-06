Vendrán tiempos mejores

Claramente no es una buena época para la gran mayoría de industrias, los efectos del COVID-19 son cada vez más fuertes al seguir teniendo muchos contagios. La gastronomía es una de las industrias que más está sufriendo (claramente no es la única) y esto no va a terminar ahora que las cosas empiezan a reactivarse. Hay que entender primero, que los dos meses de para han sido muy fuertes para la industria, facturar cero para empresas que en muchos casos manejan capital de trabajo de quince días es muy duro. Este fue un primer golpe para muchos restaurantes y negocios afines, que ya tuvieron que tomar la decisión de cerrar. Luego, al iniciar la fase de reactivación en mayo, las inversiones en materiales para cumplir los protocolos fue un segundo golpe, que no todos han podido afrontar. Algunos negocios en ese momento también han decidido cerrar o, por lo menos, seguir cerrados y esperar a que todo sea un poco más simple.

DELIVERY. En el camino, hay muchos restaurantes que sí apostaron por abrir sus puertas, pero a través de modalidades de delivery o recojo en tienda. Esto ha hecho que el sector se dinamice, pero obviamente no se llegan a los niveles que se tenían antes de que todo esto empiece. Yo calculo que un restaurante que esté teniendo una buena performance de ventas, debe estar recaudando el 50% de los ingresos que obtenía a inicios de año; y ese es un buen escenario. Lo que sí creo que la gran mayoría tiene claro que son momentos de supervivencia y que lo que hay que hacer es sacar la cabeza fuera del agua como sea, para poder empezar a flotar y luego a nadar. Estoy viendo muy de cerca las complicaciones y retos que tienen pequeños restaurantes, pero que a punta de esfuerzo están haciendo todo lo posible por sacar adelante sus negocios, que en muchos casos es su única fuente de ingresosr y el sustento de los familiares de quienes trabajan con ellos. Tengo que mencionar a amigos que veo preocupados y encaminados como Síbaris, Matria, Kilo, Shizen Barra Nikkei, La Picante, Taberna Antaño, Pasta, Koi (Trujillo), Miss Cupcakes, Maketto, Maga mis Suspiros, Yume, etc. Y a formatos gastronómicos como Filo, viendo cómo se reinventan a manera de un festival gastronómico que va a tu casa. Y estos son solo algunos ejemplos.

Se viene la etapa de reactivación de los salones de los restaurantes. Se supone que en julio ya estaremos autorizados (cumpliendo por supuesto ciertos protocolos) a atender a las personas en nuestros comedores. Nuevamente creo que la incertidumbre crece, ya que cambian las variables y hay que volver a invertir ahora en otras cosas necesarias. Volver a entrenar a nuestro personal, pero ahora para actuar de una manera que los cuide a ellos mismos y a nuestros clientes. Estoy seguro que algunos hasta estaremos pensando en no reabrir aún, no va a ser una decisión fácil de tomar en las próximas semanas. Quiero volver a dejarlos con la misma reflexión de la última vez que les escribí: apoyen a los restaurantes de su barrio o a los de sus amigos, el esfuerzo está siendo muy grande y hay que tratar de ayudar en lo que se pueda. Si alguien está haciendo las cosas bien es por algo, porque quiere salvar su negocio y el trabajo de las personas involucradas, no hay más que eso.