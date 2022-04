Xoma Restaurante

A pocas semanas de abrir oficialmente Xoma, el chef Ralf Zúñiga se encontró cara a cara con la pandemia y el gran reto de adaptarse a las nuevas reglas de juego. No han sido tiempos sencillos, pero Xoma gana cada día más adeptos en búsqueda de sabores y experiencias inolvidables, y eso hace que el joven cocinero se sienta orgulloso, y no es para menos. Se encontró con la cocina de pura casualidad y decidió abandonar sus estudios de ingeniería. Hoy tiene claro qué lo hace feliz y la pasión que siente por su profesión se siente no sólo en cada uno de sus platos, sino también cuando te habla de ellos. Estudió en el Institut Paul Bocuse en Francia y viajó por diferentes países europeos buscando aprender más. Pero hubo algo de Francia que lo hipnotizó y volvió a trabajar con Eric Canio, chef del restaurante La Voile, en la Provenza, donde aprendió día a día. Regresó a Perú donde fue sous chef del Restaurante Azotea, pero se presentó la oportunidad de abrir su propio espacio y decidió tomar al toro por las astas y lanzarse con todo. Aceptó el traspaso del recordado local de IK, y lo llamó Xoma, que significa ¨la felicidad que hay dentro de tí¨.

comer a ciegas. Su cocina está llena de tradición y riqueza culinaria, pero rescatada y transformada utilizando técnicas actuales, dando paso a una cocina de autor con carácter y personalidad, como define el propio chef. Fuera de la carta regular del local, que tiene varias experiencias, Xoma ofrece un Menú Degustación para comer a ciegas, llamado ¨Love is Blind¨.

La idea es elevar los sentidos a su máximo nivel y se caracteriza por ser completamente a ciegas desde que ingresas al local de la mano del anfitrión. Son cinco tiempos cuidadosamente elegidos donde los sabores de toques peruanos se sienten en cada bocado. Panes elaborados con masa madre con romero y tomillo, y horneados con una cremosa mantequilla cajamarquina de especias y aceite de oliva con aceite de Cannabis también hecha en casa; un trío de tiraditos que incluye una opción vegetal que fue una de nuestras favoritas. En esta experiencia, la comida se come con la mano, y un antifaz cubre la vista por completo, así que prepárese para literalmente chuparse los dedos.

El ceviche caliente de ají amarillo confitado al wok es una delicia. Las croquetas de dashi de jamón serrano son cremosas por dentro y crujientes por fuera. El risotto de setas es correcto. Y los postres diferentes y con el punto correcto de dulce. Sin duda una carta única que recomendamos probar.

Ubicación

Xoma Restaurante

Elias Aguirre 179 Miraflores.

Teléfono 970653913.