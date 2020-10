Si eres de los lectores que les gusta una buena historia de terror, que les haga poner los pelos de punta, entonces no te pierdas esta recomendaciones de libros para que puedas leer este mes de octubre.

Cabe mencionar que todos estos libros que mencionamos se encuentran disponibles en todas la librerías a nivel nacional y provincia.

SABRINA: EL CAMINO DE LA BRUJA

Una precuela exclusiva de la serie de Netflix, El mundo oculto de Sabrina, nos muestra un lado de nuestra bruja que nunca hemos visto. ¿Qué camino elegirá al final? «Era una elección imposible, y pronto tendría que tomarla. Jamás había pensado en ello cuando era niña y soñaba con la magia, ni cuando Harvey se inclinó y me besó junto a la verja. Suponía que una parte de mí había creído que aquel día jamás llegaría. Estuve mucho tiempo pensando que el futuro no llegaría jamás. No estaba preparada para que finalmente llegará.» Es el verano previo al cumpleaños números dieciséis de Sabrina Spellman.

LA ÚLTIMA CAZADORA

En cada generación, nace una Cazadora.Buffy era tan solo una chica, una Elegida. Solo ella era capaz de usar su fuerza y sus habilidades para luchar contra todo tipo de criaturas: vampiros, demonios, fuerzas oscuras.Ella era la única Cazadora.Hasta que miles de Cazadoras Potenciales son activadas y la Elegida termina convirtiéndose en una más entre tantas Elegidas. La magia está a punto de desaparecer para siempre… y solo queda una última Cazadora para convocar. Solo una joven podría salvarlos a todos.

PIEZAS OCULTAS

"¿Y si decir la verdad pusiera toda tu vida en riesgo? ¿Cuál es el costo de ocultar las piezas más profundas de ti?Embry Woods tiene secretos: algunos pequeños, sobre su pasado; otros más grandes, sobre su relación con Luke, la estrella del pueblo, y lo que comenzó a sentir por Holden, el exnovio de su mejor amiga. Pero el mayor de sus secretos es sobre lo que pasó en el hotel Sea Cliff. El incendio. El chico sin techo. Todos piensan que Embry también es una heroína, pero están equivocados. Mucho más de lo que podrían imaginar.

A LA CAZA DE JACK EL DESTRIPADOR

Esta deliciosa y espeluznante novela de terror tiene una trama inspirada en los asesinatos de Jack el Destripador y un final inesperado que te helará la sangre…Audrey Rose Wadsworth, de diecisiete años, nació como la hija de un Lord, con toda una vida de riqueza y privilegios por delante. Pero entre las fiestas de té y los vestidos de seda lleva una vida secreta prohibida.En contra de los deseos de su severo padre y las expectativas de la sociedad, Audrey se escapa frecuentemente al laboratorio de su tío para estudiar la espantosa práctica de la medicina forense.

EL BARQUERO DE LAS ALMAS

Dylan ha escapado ilesa de un horrible accidente ferroviario.Pero, en realidad, no es así.El paisaje sombrío que la rodea no es Escocia. Es un páramo donde merodean espectros en busca de almas humanas.Y el extraño que está esperándola no es un chico común y corriente. Tristan es un barquero, cuya tarea consiste en transportar su alma al más allá, un viaje que ya ha hecho miles de veces.Pero esta vez hay algo diferente.

LOS CRÍMENES DE ALICIA

1994, la Hermandad Lewis Carroll decide publicar los diarios privados del autor de Alicia en el país de las maravillas. Una joven becaria viaja para reunir los cuadernos originales y descubre que una página fue misteriosamente arrancada. Una serie de crímenes se desencadena con el propósito aparente de impedir que un secreto salga a la luz. ¿Quién y por qué está utilizando la figura de Lewis Carroll para matar? Esta novela recibió el Premio Nadal en 2019.

AMIGO IMAGINARIO

Kate es una madre que escapa de una relación de abuso para empezar desde cero en el pueblo Mill Grove, junto a su hijo de siete años, Christopher. Pero el lugar no resulta ser tan seguro como cree: Christopher desaparece en un bosque cercano, donde hace cincuenta años tuvo lugar otra desaparición de un niño que nunca volvió. Días después, Christopher aparece, sin un rasguño, pero no es el mismo. Guarda un secreto: una voz le alerta de una tragedia que sacudirá a todo el pueblo.

EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA

Tasio Ortiz de Zárate, el brillante arqueólogo condenado por los extraños asesinatos que aterrorizaron la tranquila ciudad de Vitoria hace dos décadas, está a punto de salir de prisión cuando los crímenes se reanudan en la Catedral Vieja de Vitoria, una pareja de jóvenes aparece desnuda y muerta. Un thriller hipnótico cuyas claves descansan en unos misteriosos restos arqueológicos. Un libro de Eva García Sáenz de Urturi, reciente ganadora del Premio Planeta 2020.

LA CASA INFERNAL

Considerado uno de los más importantes maestros del terror Richard Matheson, cuenta aquí la historia de cinco personas que en 1940 inician una expedición hacia la infame Casa Belasco para desentrañar los misterios de la que era considerada ‘la casa más peligrosa del mundo’. Sólo uno de ellos consiguió salir con vida y treinta años después, un millonario contrata a cuatro extraños, entre ellos el único superviviente de la masacre ocurrida años atrás, para demostrar la existencia de la vida después de la muerte.

VIDEOS RECOMENDADOS