Tres grandes problemas que enfrenta Silicon Valley, la capital de la tecnología

1. Crecimiento de la desigualdad

Silicon Valley fue históricamente una comunidad de clase media, pero en los últimos 20 años comenzó a cambiar gradualmente, y la brecha social se ha expandido en los últimos años.

"Tenemos 50 multimillonarios y 10.000 millonarios, pero muchos de los empleados no pueden vivir aquí", explica Russell Hancock, presidente y director ejecutivo del centro de estudios Joint Venture Silicon Valley a BBC mundo.

"Nuestros profesores, nuestros bomberos, nuestros policías no tienen cómo asumir el costo de vida porque los precios son astronómicos".

Aunque el promedio de salario anual en Silicon Valley llegó a US$140.000 en 2018 (más del doble del promedio nacional), la verdad es que el ingreso está muy polarizado.

"La disparidad de ingresos ha aumentado entre los profesionales vinculados a la tecnología y el resto de las personas", dice Cary McClelland, autor de Silicon City: San Francisco in the Long Shadow of the Valley.

2. Sube el costo de la vivienda

El costo promedio de la renta mensual de un departamento es de US$3.000 y eso motiva a muchos profesionales están arrendando en la periferia. Y los trabajadores con menos ingresos han tenido que buscar soluciones como arrendar una cama adentro de una van o hasta incluso dormir en el auto.

Aunque se siguen construyendo nuevas viviendas, en los últimos dos años solo el 15% de esas viviendas son accesibles a residentes cuyos ingresos son bajos o moderados.

"El costo de la vivienda se ha disparado y han aumentado los desalojos", agrega McClelland.

Al mismo tiempo ha subido el costo de servicios esenciales, como por ejemplo, el cuidado de los niños. Y el transporte sigue siendo una pesadilla.

3. Los nuevos que ocupan

En 2018, por primera vez los asiáticos desplazaron a los blancos y a los hispanos, como mayoría poblacional en Silicon Valley. Las ocupaciones de alta especialización tecnológica, el 40% de los empleados provienen de China o India.

Esto cambia el panorama poblacional, con menos personas de raza negra y latinos de bajos ingresos y más asiáticos.

Al no tener Silicon Valley un límite poblacional, los efectos del boom tecnológico suelen traspasar las barreras de un lugar a otro y provocar migraciones sociales que transforman el norte de California. No solo se están moviendo personas, sino también las startups más pequeñas que se van a buscar capital semilla a otras regiones de Estados Unidos.

Por eso también están creciendo otros polos tecnológicos en Estados Unidos que buscan ser una alternativa a la capital tecnológica de California.