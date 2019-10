Tuvo que sufrir: Estas 5 cosas pasaron para que Joaquín Phoenix encarne al "Guasón"

Síguenos en Facebook

Joaquín Phoenix es el actor que interpreta a Arthur Fleck en el "Guasón", película que acaba de estrenarse el último jueves en todos los cines peruanos. Su compromiso físico y metal han hecho que al trabajo del estadounidense se le catalogue como uno de los mejores que desarrolló en su carrera.

Sin embargo, para hacer efectivo este personaje, Phoenix tuvo que pasar por varias situaciones, desde algunas que tratan sobre transformaciones obsesivas hasta empatizar con el villano del mundo de DC.

Un dato interesante es que su película llega en medio de las críticas por presuntamente alentar la violencia. Una paranoia que llevó a la policía de Nueva York y Los Ángeles aumentar su presencia en las calles cercanas a las salas de cine el día del estreno ante el temor de otra masacre por el polémico contenido del filme.

Obsesión en su transformación física

La transformación que sufrió el actor que encarna al "Guasón" ha sido calificada como obsesiva. Phoenix perdió 23 kilos para que haya más parecido con el 'villano' del universo DC. No obstante, el proceso de su evolución física estuvo bajo supervisión médica.

“Una de las cosas más difíciles fue levantarse todos los días y obsesionarse con 130 gramos. Y es cierto que desarrollas una especie de trastorno. Quiero decir, es una locura”. fue lo que declaró en una reciente entrevista concedida a la agencia Associated Press.

La risa del personaje

Para conseguir la correcta risa del personaje, el actor tuvo que ver vídeos de personas que sufrieron de risa patológica como resultado de afecciones médicas como traumatismo craneal. Esto, debido a que la risa era un elemento de mucha preocupación. Inclusive más allá del disfraz o su historia.

Ante esta preocupación, Phoenix advirtió que iba a dejar la película si no conseguía la risa que estaba buscando. Sin embargo eso no ocurrió puesto que más tarde, luego de varios intentos, lo logró.

Las riñas con Robert De Niro

Si bien la película ha sido catalogada por muchos críticos como una de las mejores de este año, el elenco de esta tuvo riñas cuando se tomaban decisiones internos. Prueba de ello es la relación entre Phoenix y Bob De Niro. Según el director de la película, en una entrevista con Vanity Fair, dijo que en el rodaje no todo salió muy bien.

“Bob me llamó y me dijo, 'Dile a Phoenix que él es actor, y que tiene que estar ahí. Quiero escuchar toda la película, y todos vamos a entrar a una sala y la vamos a leer”, sostuvo. “Yo estaba en una posición muy difícil porque Joaquin me decía ‘No voy a hacer una lectura así de ninguna manera’, y Bob respondía ”Yo hago lecturas antes de empezar a grabar. Eso es lo que hacemos”, agregó.

Al final De Niro ganó la pelea que tenía con Phoenix. Hizo que se presentara en su oficina de Nueva York con el resto del elenco de la película.

Sus deseos de ser el "Guasón"

Phoenix reveló que la idea de encarnar a este personaje tuvo un comienzo hace tres años. No obstante, todo su panorama cambió cuando Jared Leto se convirtió en el Guasón para la película Suicide Squad. “Hace tres o cuatro años, llamé a mi agente y le dije ‘¿Por qué no quieren tomar algunos de estos personajes y simplemente hacer una película de bajo presupuesto al respecto?", declaró en una entrevista.

Sin embargo, la oportunidad de encarnar al personaje llega después. Phoenix supo que debía ser parte del elenco del Guasón, es ahí donde Phillips se convierte en una pieza clave sobre la decisión del actor para personificar al villano del mundo de DC.

Empatizó con Joker

Phoenix declaró en una entrevista que “acusar una película de glorificar la violencia es absurdo. Y no creo que sea responsabilidad de un cineasta enseñar moralidad al público: usa tu jodida cabeza”. Esto, después de que las víctimas de Aurora mostraran su preocupación por la posible incitación a la violencia de la película.

Por medio de un comunicado la empresa Warner Bros defendió la película luego de recibir críticas como la anterior mencionada, alegando que "ni el personaje de ficción Joker ni la película respaldan la violencia en el mundo real de ningún tipo.