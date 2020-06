Carlos Elizondo, un adulto mayor mexicano del estado de Monterrey, sorprendió en las redes sociales al convertirse en youtuber mostrando sus recetas.

Según el medio Televisa, Don Carlos trabajaba como empacador en un supermercado, sin embargo la pandemia forzó que el establecimiento cerrara. Por lo que se quedó sin trabajo.

Gracias a sus dos hijas tuvo la idea de que crear un canal en YouTube dedicado a la cocina. Ahí le saca provecho a sus habilidades en la gastronomía.

A sus 79 años, el hombre ya tiene un canal que se llama "Tito Charly" y cuenta con 27 mil suscriptores en apenas dos semanas de su creación.

"Me cayó un poco de sorpresa, pero siempre me han gustado los retos y así me preparo para trabajar cuando ya no se pueda en HEB (el supermercado)”, contó el señor Carlos, según Televisa.

Gracias a este impulso, Don Carlos también tiene ahora un negocio de distribución de carne seca, chorizo y queso.

“Me permitieron usar mi propia marca (los productores). Con eso iniciamos hace un mes, gustó y aquí andamos dándole duro. Mi hija me hace favor de ayudarme a recibir y surtir los pedidos”, explicó feliz.