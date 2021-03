El proceso de vacunación contra la COVID-19 en adultos mayores inició el último lunes y las críticas no se han hecho esperar. Uno de las personas vacunadas dentro de este grupo se mostró fastidiado al recibir la primera dosis del antígeno del laboratorio Sinopharm y no la de su par norteamericano Pfizer.

En un enlace de Latina, el señor Jorge Vargas comentó que el Gobierno había asegurado que las personas comprendidas en su grupo etario sería inmunizada con las dosis de Pfizer, pero esto no se terminó concretando.

“No he tenido ningún dolor. Nos dijeron que iba a ser la vacuna Pfizer. Lamentablemente no ha sido así, pero ni modo, pues. La china (ante la pregunta de qué vacuna le inocularon). ¿Qué vamos a hacer si no hay otra cosa? Porque me dijeron que la Pfizer va a ser de acá a tres meses todavía”, mencionó.

La hija del adulto mayor comentó que se enteraron de esta noticia cuando llegaron al centro de vacunación correspondiente. Posteriormente, uno de los galenos del lugar confirmó que la vacuna suministrada por el Ministerio de Salud era la de Sinopharm.

Explicaciones superpuestas

El secretario del Interior del Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú (CMP), Edén Galán, indicó que este escenario responde a que la capacitación para mantener la cadena de frío de las vacunas Pfizer no se dio adecuadamente.

“Entiendo que la capacitación oportuna del personal de salud para el manejo de las cadenas de frío para las vacunas Pfizer no se ha dado, no se ha llevado a cabo de la mejor manera. Es por ello que se está utilizando las vacunas de Sinopharm”, comentó a Canal N.

En tanto, Luis Quiróz, representante del Seguro Social de Salud (EsSalud), sostuvo que hay médicos adultos mayores que están comprendidos como personal de salud, por lo que les tocaría ser vacunados con dosis de Sinopharm.

“El padrón entregado por el Colegio Médico al Minsa precisamente abarca a todos los médicos, de los cuales también hay médicos adultos mayores que también se están vacunando, donde más del 50% está en pleno ejercicio profesional en la práctica privada, por eso es que han sido considerados como todos nosotros como personal de salud para esta primera fase de vacunación”, aseveró.

VIDEO

Adulto mayor fastidiado por vacuna Sinopharm (Latina)