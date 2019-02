Aerolínea ofrece pasajes gratis a las personas que se llamen “Valentín”

Síguenos en Facebook

Si estás planeando viajar este 14 de febrero con tu pareja, pero no tienes los recursos económicos necesarios, entonces no dejes de leer esta nota. WOW Air es la aerolínea lowcost islandesa que acaba de lanzar una particular promoción para todos sus usuarios y es la de volar a Islandia el Día de San Valentín.

Cabe mencionar que la aerolínea ofrecerá un boleto de regreso gratis paras las parejas que viajen en febrero y que además se llamen “Valentín”.

Si te llamas Valentín, y vas a viajar este mes de febrero, entonces puedes acceder a esta promoción. Lo único que tienes que hacer es comprar tus boletos online, y luego enviar una solicitud de reembolso al correo electrónico valentines@wow.is.

TÉRMINOS DE LA AEROLÍNEA

- Debe de haber por lo menos dos pasajeros en la reserva, para que sea válido el reembolso.

- Uno de los pasajeros debe de llamarse “Valentín”.

- Los viajeros deben enviar la confirmación de la reserva junto con una foto del pasaporte del pasajero llamado Valentine.

- La reserva debe hacerse (y pagarse) entre el 24 de enero y el 14 de febrero de 2019.

- El destino del vuelo de salida debe ser a Reykjavik, Islandia (KEF). El aeropuerto de salida debe ser Boston (BOS), Detroit (DTW), Nueva York-Newark (EWR) o Baltimore / Washington (BWI