​Aerolínea pide a una madre que se cubra para amamantar a su bebé durante un vuelo

Una aerolínea holandesa se ha convertido en blanco de críticas por haber solicitado a una madre que se cubra para amamantar a su bebé durante un vuelo.

Se trata de la aerolínea KLM, que solo permite dar de mamar a bordo de sus aviones siempre y cuando se cumpla con ciertas condiciones; es decir si alguien se siente incómodo con la situación, las azafatas pueden pedir a la madre que se cubra.

Shelby Angel, pasajera estadounidense de un vuelo que iba desde San Francisco a Ámsterdam con su niña de un año, denunció a través de su cuenta de Facebook, indicó que nadie se quejó durante el trayecto, pero recibió la advertencia de la ayudante de vuelo, lo cual ha generado controversia.

Así, KLM está en el ojo dela tormenta tras pedirle a una madre que se tapara con una manta mientras amamantaba a su hija, para así garantizar a los demás pasajeros "de todas las culturas y orígenes" que se sintieran cómodos a bordo.

Hechos

La mujer relató que después de haber subido al avión y antes que despegara dio de amamantar a su hija de un año. A los segundos, una azafata se acercó a ella con una manta advirtiéndole que debía tapar a la niña si quería seguir alimentándola. "Le dije que no, que a mi hija no le gustaba que la cubrieran. Eso la alteraría casi tanto como no amamantarla en absoluto", refirió.

Tras la ola de críticas, la compañía emitió un comunicado explicando las políticas de lactancia donde aclara que "las madres no están obligadas a taparse y no queremos que se sientan juzgadas por hacer lo más natural del mundo, por eso, nuestro personal de cabina puede sugerirles opciones para asegurar su privacidad".

Sin embargo, el comunicado de la aerolínea ha generó innumerables críticas por parte de los cibernautas.