Álex Ferreira, cantautor dominicano, está de regreso en nuestro país este 18 de junio para presentar su más reciente álbum “En lo que llega la primavera”.

El artista, que se confiesa “cantautor” antes que cualquier otra cosa, habló con CORREO sobre la escena musical y su emoción de volver a “uno de los lugares que más le gusta visitar en el mundo”.

Cuéntanos un poco sobre tu proceso creativo actual ¿Cuáles son tus mayores influencias para componer últimamente?

Ahora tengo la suerte de tener amigos a mi alrededor que son los que más me inspiran, y no solo eso, sino que trabajo y compongo con ellos. Eso es más influencia que cualquier otro músico o artista.

¿Qué crees que te caracteriza como artista y te distingue de otros músicos?

Quizá es el hecho de ser, ahora sí, un de-generado: no tengo género. No tengo un compromiso con ningún género. Por un lado tengo desarrollado ese lado de música caribeña, están influencias impregnadas en mi subconsciente. También me di la oportunidad de probar cosas que son, tal vez, opuestas, algo como la música anglosajona, electrónica o alternativa en ese sentido. Mezclar eso es quizá un poco lo que hago (…) no soy un bachatero, no soy un merenguero, no soy un rockero, no soy nada.

¿Trabajas actualmente en algunas colaboraciones? tal vez con algún artista peruano...

En México vi a Alejandro y María Laura (dúo peruano), que son de Lima y son amigos muy queridos. Sé que hay una escena de cantautores y de músicos peruanos que también (están muy presentes). A mí la colaboración me encanta, aprendo muchísimo, siempre estoy dispuesto.

Se habla mucho de tu estilo musical como un género “indie” ¿Te molestan las etiquetas en la música?

La gente tiene la libertad de colocarle la etiqueta que quiere en la música, no tengo ningún problema con que me etiqueten de alguna manera. Cuando escuchan la música ya soy feliz, si quieren que sea rockero, latino o alternativo me parece bien. Yo siento que soy un cantautor al final de cuentas, soy una persona que canta lo que escribe. Creo que el término cantautor no es un género, es una persona que canta lo que escribe y puede hacer de todo, música de cualquier tipo.

Cómo músico independiente ¿Sentiste alguna vez el peso de tener un mayor crecimiento en las redes sociales? ¿Cómo manejas ese tema?

Soy consciente de que las redes sociales son herramientas útiles. Por ejemplo, si no anuncio en mis redes mis conciertos la gente casi ni se entera. A veces no tengo apoyo de una radio o una valla, como músico independiente, por eso uso las redes como tal. No voy a negar que nunca he sentido la presión de las redes sociales y de crecer (allí).

Es una herramienta pero también nos afecta psicológicamente, como están ahí los números siempre hay uno que tiene más ‘likes’ que tú, más fans, y siempre te estás midiendo con los demás. Eso fomenta una cosa terrible para el arte que es la competencia. Hago el esfuerzo de recordarme, de alguna manera, que eso no es lo importante, que solo es una herramienta.

¿Qué podemos esperar de tu próximo show en Lima?

Estoy emocionado de regresar, me encanta ir, es uno de los lugares que más me gusta visitar en el mundo y donde como muy bien (risas). Tengo amigos queridos ahí, ahora voy a presentar dos discos. Durante la pandemia salió “Tanda”, el que trabajaba justo cuando llegó, de ese no he tocado ninguna canción en Perú. Entonces, ahora, son dos discos que me permiten presentar un repertorio completamente nuevo y diferente.

También va mi banda actual. De hecho, (el grupo musical) “Daniel me estás matando” abrió el concierto (anterior) y fue divertido. Tengo un recuerdo maravilloso de esa gira, de lo que pasó, me emociona presentar algo diferente y nuevo. Obviamente vamos a tocar canciones viejas, pero sobre todo voy presentar este nuevo repertorio.