Tras el error que cometió al responder sobre el salario mínimo en una entrevista con Beto Ortiz, Alfredo Barnechea, uno de los precandidatos presidenciales de Acción Popular, utilizó sus redes sociales para aclarar por qué dio tal respuesta.

Como se recuerda, Alfredo Barnechea contestó que el salario mínimo en el Perú es 750 soles, lo cual no es así pues el 21 de marzo de 2018 el expresidente Pedro Pablo Kuczynski aprobó que pasara de 850 a 930 soles.

Ante la ola de críticas y memes que generó su respuesta en las redes, Alfredo Barnechea decidió explicar el tema. “Cuando ayer me preguntaste por el salario mínimo del Perú me habías dicho antes no tenemos tiempo para los números. De modo que contesté lo que creí. Yo creo que está alrededor de 750 soles”, sostuvo Barnechea.

“No es que no supiera que poco antes de irse el señor Kuczynski no subiera a 930 soles ese salario mínimo, pero no creo en eso, eso es la teoría. Y es la teoría que cubre a 3 de cada 10 peruanos. La gran normalidad del Perú: 7 de cada 10 peruanos que trabajan y se esfuerzan en el Perú no están cubiertos por eso”, agregó el precandidato presidencial por Acción Popular.

Asimismo, Alfredo Barnechea recurrió a estudios del INEI para demostrar por qué es que dijo que el salario mínimo es de 750 soles.

“Nosotros hemos hecho un cálculo con mi equipo de que realmente la economía normal del Perú, la de la mayoría de los peruanos, el salario mínimo está en los 750 soles. Eso no permite que los peruanos tengan salud pública y esto es fundamental hoy en día después de la pandemia”, sentenció Barnechea.

