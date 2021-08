Tiene dos décadas ejerciendo la profesión periodística, desde la televisión, y aunque hoy es la conductora del noticiero principal de su casa televisora, Alvina Ruiz aún recuerda con cariño la época en que, en sus inicios, trabajó con su actual compañero en la edición central de “América noticias, Gunter Rave. “Cuando entré como practicante a Panamericana me designaron con él -que ya era reportero- para que fuera su asistente”, rememora la periodista.

¿Se sigue aprendiendo del maestro?

Sí, y aprendí muchísimo, no solamente como profesional, sino también como persona. Tiene mucha experiencia sobre todo en el manejo de la calle y es un buen amigo y buen consejero.

Pero a estas alturas, ya tienes un nombre propio...

Cada paso que uno da, se lo va ganando a pulso, no hay de otra manera, hay que sufrir un poco la calle para ganar algo de “peso” en el periodismo.

Estuviste mucho tiempo al mediodía, ¿acostumbrarse al horario nocturno debe haber tomado un tiempo?

Es un proceso de adaptación pero me gustan los retos. Estoy muy feliz y agradecida. Que me encarguen la conducción de un programa tan importante, me llena de más responsabilidad y me motiva a ser mucho más rigurosa.

Cuando Karina Borrero estuvo en la edición central, dijo que era el encargo más importante de su carrera periodística…

Hay caminos que uno va siguiendo y es como una línea de carrera en la profesión que tenemos, para quienes hemos escogido el lado de la conducción. Karina tenía toda la razón.

¿La meta es el dominical?

Hice el dominical pero el de las mañanas y, si te refieres a Cuarto Poder, si se da la oportunidad encantada, lo pensaré en ese momento y decidiré pero creo que estoy bien donde estoy, como para aprender un buen tiempo.

¿Te seduce la idea de hacer algo en televisión que no sea exactamente periodismo y que esté más vinculado al entretenimiento?

No. Yo me veo tal vez en un programa de corte informativo y magacín pero no netamente de entretenimiento, sería como tener que aprender muchísimo.

El rol de la prensa siempre es un poco cuestionada -y creo que es válido y debe ser así-, pero en el contexto de la pandemia y la polarización se agudizaron las críticas.

Yo creo que el tema de la pandemia nos cuestionó un poco la responsabilidad y todos los objetivos que tenemos los periodistas, como ser mucho más rigurosos sobre todo porque en esta coyuntura surgieron mucho las fake news.

También muchos periodistas marcaron posición en esta última campaña electoral...

El dar opinión siempre va a generar una reacción, y es válido hacerlo pero hay otras líneas del periodismo que tienen que ver básicamente con el rol informativo, no con el activismo, que es el periodismo por el que apuesto.

La tarea periodística se complica cuando la audiencia parece prestarle más atención a las fake news, ¿qué hacer?

Hay que mantener la línea base, que es la de contrastar, llamar a la fuente primaria para corroborar la información. Definitivamente todos los periodistas, en algún momento, hemos sido presas de una fake news pero también es muy profesional y muy valiente poder rectificar y, si hay que pedir disculpas, hay que hacerlo.

¿La proliferación de alternativas informativas en las redes, nos debe llamar a la reflexión a los que estamos en los medios tradicionales?

Yo creo que mientras haya audiencia y más alternativas, también mejora la calidad de la información porque al haber más competencia nos vamos a esmerar más en poder tener información de calidad