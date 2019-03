Ana María Polo y su conmovedor testimonio para concientizar sobre el cáncer de mama

Síguenos en Facebook

La doctora Ana María Polo es conocida a nivel internacional por conducir el polémico programa de TV llamado Caso Cerrado. Cabe mencionar que la también abogada luchó contra el cáncer que logró vencer en 2003.

"Él médico me llamó y me dijo que lo sentía mucho pero que estaba muy enferma. Sentía como si se me moviera el piso y tardé bastante en volver a acomodarme", dijo en una ocasión a la revista Pronto.

La conductora de TV reveló que esa etapa de su vida fue muy traumática, pero con mucho esfuerzo, tratamiento y una mastectomía, puedo superar el cáncer.

Luego de superar esos desafortunados momentos, hace algunas semanas, la doctora Polo se llevó un gran susto hace unos días, cuando en los estudios de rutina le descubrieron "una masa sospechosa", esta vez, en el seno izquierdo.

"Me hago mi mamografía rutinaria el primero de marzo y me sale que tengo una masa en el seno izquierdo. Los médicos me dijeron que era sospechosa y que me tenía que hacer una biopsia. Como ustedes saben, yo padecí de cáncer de mama en el año 2003 y desde entonces nunca he tenido ninguna situación", comenzó con su explicación en un video que publicó en su cuenta de Youtube.

El video de la doctora Polo se viralizó en cuestión de días, ya que ella no solo contaba su temor por enfrentar una vez más al cáncer de mama, sino también que comenzó a dar mensajes positivos para todas las mujeres que están pasando por esos difíciles días.

'Si es cáncer lo tendré que enfrentar, igualito como lo enfrenté la vez pasada, con la misma valentía'. Pero con un poquito más de años, que créanme…", comentó Polo.

Cabe mencionar que las pequeñas "masitas" con tumores benignos, que se pueden extraer en cuestión de una hora.