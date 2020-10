Un ejemplo de superación. La actriz Anahí de Cárdenas venció al cáncer y ha compartido su experiencia a fin de que personas que sufren de este mal se convenzan de que es posible ganar esta dura batalla.

La artista reveló que tuvo que someterse a quimioterapia y doble masectomía como parte de su tratamiento y que se encuentra muy feliz de convertirse en vencedora de la enfermedad.

“Me siento súper contenta, agradecida, bendecida por este año tan duro que me ha tocado... Sí, escuchas bien, me siento bendecida por el año duro”, indicó a Perú 21.

Además reveló cómo fue que se enteró que padecía de la enfermedad. Todo fue de un momento a otro, pero sirvió para que se entere a tiempo de su situación.

“Me estaba duchando, me hice un auto chequeo y me noté un bulto. Inmediatamente saqué cita con la ginecóloga. Fue todo muy rápido. Al día siguiente me mandaron a hacer una biopsia y los resultados salieron la semana siguiente. Me confirmaron que tenía cáncer”, comentó.

Es por tal motivo que ha recomendado a sus seguidoras en redes y a las mujeres en general a realizarse una mamografía dejando un tiempo prudente.

“Es necesario hacerse anualmente una mamografía y un autoexamen mensual que toma cinco minutos, mientras una se lava el pelo. Si sientes un bulto o algo en tu seno que no has notado antes, lo mejor que puedes hacer es ir al médico para chequeártelo", insistió.

VIDEO RELACIONADO

Anahí de Cárdenas ya está de vuelta en casa.

Anahí de Cárdenas ya está de vuelta en casa. (Instagram)