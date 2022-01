Andrés Hurtado revela lo que le habló con los extraterrestres: “tu vas a ser el nuevo Ferrando”

En la última edición de su programa, Andrés Hurtado contó a sus televidentes qué es lo que le dijeron los extraterrestres o, como él lo llama, sus hermanos superiores.

“Los hermanos superiores, los hermanos extraterrestres me llevaron a Filadelfia. Hace 26 años me contaron esto... yo le dije a Gisela esto. Al principio no lo entendía... todos los últimos 27 años de mi vida me lo han dicho paso a paso y se ha ido cumpliendo”, dijo en un inicio.

Luego continuó con: “muere Ferrando y yo había ido hace 10 años a Filadelfia y mis hermanos superiores hace 28 años me dicen en Filadelfia tu vas a ser el nuevo Ferrando de la televisión peruana”.

Dalia Durán asegura que no malgastó donación que recibió de las hijas de Andrés Hurtado: “No vi ni un dólar”

Dalia Durán, expareja del cantante de cumbia John Kelvin, salió al frente para explicar lo que realmente pasó con el dinero que le donaron las hijas de Andrés Hurtado meses atrás, luego que el padre de sus hijos fuera detenido por agredirla física y psicológicamente.

“El dinero donado fue para pagar la deuda del departamento (donde vivía anteriormente). Esa plata no pasó por mis manos en ningún momento, no vi ni un dólar, todo trato se hizo entre la producción y la señora (dueña de la casa) en una notaría”, dijo en entrevista con el diario Trome.

Asimismo, descartó que haya utilizado la ayuda económica para la compra lujos para su nuevo departamento: “No sé de qué lujos hablan si yo vivo con las mismas cosas con las que me mudé. No me voy a callar cuando sé que están mintiendo”.