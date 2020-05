Muchas personas cuando inician un negocio tienen toda la ilusión de que este salga adelante; sin embargo, algunos van fracasando en su intento de quedarse en el mercado.

Las razones por las que cierran son desconocidas por los emprendedores, quienes no se han puesto a pensar con detenimiento el porqué de sus tropiezos.

“Las personas caen en las mismas trampas todo el tiempo. Por lo que, si lograran prevenir los errores comunes, se incrementarían las posibilidades de tener una empresa exitosa”, señaló Tarek Kamil, un emprendedor que ha iniciado cinco empresas.

Pensando en quienes no obtienen respuestas para el cierre de sus negocios, el portal Entrepreneur publicó un artículo sobre los 10 errores letales y cómo convertirlos en una estrategia de éxito para tu emprendimiento.

Iniciar un emprendimiento no es siempre es fácil y te lleva a cometer errores (Foto: Freepik)

1. NO ESTAR PREPARADO

Para iniciar un negocio tienes que estar preparado para llevarlo a cabo; es decir, debes asegurarte de que al comenzar algo influirá en tu vida personal y a tu entorno.

Y aunque pienses que solo depende de ti, si tus familiares o amigos no apoyan lo que vas a emprender, se convertirán a la larga en un problema, pues te generarán distracciones que perjudicarán tu empresa. Por ello, conversa sinceramente con todos y hazles saber lo que buscas.

2. SABER DE DÓNDE PROVENDRÁN LAS FUENTES DE INGRESOS

Tienes que preguntarte cómo harás subsistir tu empresa el momento que salga a flote. ¿Será solo con la venta de tus productos o servicios? Si es así, ¿será suficiente para que siga creciendo?

Aquí debes analizar cómo tu empresa tendrá vida más allá de su lanzamiento y pensar cómo la ves de acá en un par de años. Esto te ayudará a saber si tienes un negocio con un gran potencial.

3. NO PAGAR POR EXPERIENCIA

Está bien que cuando inicies un negocio, no contarás con todo el personal suficiente para sacarlo adelante, pero debes tener en cuenta de que tú no eres el sabelotodo y tienes que contratar a personal especializado en determinadas áreas.

No creas que por ver tutoriales en internet puedes hacer el trabajo de otros. No arruines l que con tanto esfuerzo estás consiguiendo.

4. IGNORAR LOS DATOS

Creer que tendrás éxito no es suficiente, se requiere datos reales para saber la posibilidad de conseguirlo. Si llegas a reunirlos, debes analizarlos y fijar metas en base a ellos para que tu emprendimiento progrese.

Recuerda que la información que se obtenga ayuda a crear indicadores de rendimiento clave.

5. CRECER DEMASIADO RÁPIDO

Muchos negocios crecen de manera muy rápida haciendo confundir a sus fundadores, quienes destinan el dinero ganado en cosas equivocadas, pero se dan cuenta tarde.

Si bien, es bueno contratar marketing y personal especializado, no hay que abusar, pues estás en crecimiento y aún no eres una empresa ya establecida. No hagas que tu presupuesto se acabe; por el contrario, debes aprender a que éste genere más riqueza, pues si te quedas sin fondos cuando no tienes mucho, podrás generar más.

Si se cometen errores, deben aprender de ellos y analizar en qué se ha fallado (Foto: Freepik)

6. AFERRARTE A UNA IDEA EQUIVOCADA

Está bien enamorarse de una idea de negocio, pero si al ponerla en práctica no resulta, analiza fríamente y determina que, si con ella no llegarás a ningún lado, lo mejor es dejarla ir y cambiar.

No cometas el error de insistir en algo que desde el principio está destinado al fracaso. Por ello, mejor recurre a datos y evidencias para saber qué es lo que te conviene. Quizá solo necesites darle algunos cambios o ajustes.

7. NO SABER DELEGAR

Puedes dominar varios temas y querer estar metido en todo lo que ocurre dentro de las áreas de tu emprendimiento, pero no por eso vas a acaparar todo el trabajo por temor a que los demás se equivoquen.

Aprende a delegar las funciones y no subestimes a los demás, pues ellos sabrán hacer el trabajo que les encomiendas, en lugar de llenarte de muchas tareas. El resultado: tendrás más tranquilidad y tus colaboradores sabrán qué dirección tomar.

8. PENSAR QUE EL DINERO LO SOLUCIONA TODO

Muchos emprendedores que están iniciando un negocio piensan que todo pueden solucionarlo con más dinero, pero están equivocados. ¿Qué pasa si el problema se encuentra en el plan de negocios? Pues de nada servirá desembolsar plata para algo que requiere otro tipo de atención.

“Si tu modelo de negocio no está bien planteado, no podrás resolver el problema simplemente con dinero. Tienes que encontrar qué es lo que no funciona y arreglarlo primero. Intentar hacerlo al revés sólo empeorará las cosas”, considera el también socio de Pritzker Group Venture Capital con sede en Chicago, EE.UU.

9. SUBESTIMAR EL TIEMPO PARA VENDER

Un error común que se comete es que los emprendedores piensan que ni bien salen al mercado conseguirán contratos en cantidad, pero están equivocados; pues muchas veces cerrar un negocio puede tomar hasta un año.

Por ello, tu plan de negocios debe contemplar el tiempo que le demandará a tu empresa salir a delante por sí sola; caso contrario, estarás en graves problemas.

10. MIEDO AL FRACASO

Si bien, la mayoría de la gente busca ser exitosa, los fracasos se presentan en el camino y muchas son inevitables.

Lo mejor es cambiar de chip y pensar que un fracaso es un aprendizaje o experimento que mejorará tu próximo negocio.