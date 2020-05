Acción digna de admirar. Una médica, especialista en odontología llamada Andrea Pichifilo (45), perdió su billetera y le robaron el dinero que tenía guardado en su tarjeta de débito. Sin embargo, una niña de 7 años, demostró su buen corazón e inocencia, y le regaló todos sus ahorros. Este hecho ocurrió en la localidad de Maquinchao , provincia de Río Negro, en Argentina.

La mujer cuenta que cuando salió al mercado a hacer compras extravió su cartera con dinero y dentro tenía una tarjeta nueva con la contraseña escrita en un papel. La persona que lo encontró no dudó en apoderarse de su plata.

"No le alcanzó con el efectivo que tenía en la billetera -casi 4 mil pesos- y fue dos veces a sacar plata, en total se llevaron 25.000 pesos. Casi todo mi sueldo”, dijo la médica, quien trabaja en el hospital Dr. Orencio Callejas, a Infobae.

Andrea Pichifilo vive en una localidad que tiene cerca de 2400 habitantes y gran parte de los vecinos se conocen, por lo que se siente indignada debido a que posiblemente el delincuente la conozca y sepa que con ese dinero tiene que mantener a su hijo de 13 años y sustentar su hogar.

Corazón noble

Cuando la médica interpuso la denuncia, sus vecinos se enteraron, entre ellos la familia Torres que tocó el tema cuando se encontraban sentados en la mesa.

Antonella, de 7 años, escuchó la conversación y, sin pensarlo dos veces, fue corriendo a su habitación para romper su alcancía. Tras reunir todos sus ahorros, fue hasta la casa de Andrea Pichifilo. Tocó la puerta insistentemente, pero no recibió respuesta, así que dejó un regalo cerca a la puerta.

Pichifilo estaba cocinando la cena y no escuchó la puerta. Su hijo encontró lo enviado. “Me dijo: 'Mamá mirá esto’. Era un nota escrita pegada en un cartulina colorada, y un billete de 100 pesos. Cuando lo leí me puse a llorar", narra al mencionado medio.

¿Qué decía el mensaje?

“Vecinos, que malo que les hayan robado plata y por eso les traje plata. (100) pesos. Era todo lo que tenía. Anto", decía lo escrito acompañado de un dibujo de corazones con una carita.

Los padres de la menor se enteraron de la acción de la pequeña Antonella cuando la vecina le dedicó un agradecimiento en redes sociales.

“Estoy triste porque nos robaron, por la actitud de la persona. Pero llega una vecinita, Anto, y me deja en mi puerta esta notita que me hace llorar, pero de la ternura que me provoca. Y a la vez me da tranquilidad que hay personas que sí valen la pena. Gracias por el gesto, bella personita y también a tu familia porque ella está detrás de ti inculcándote buenas acciones", señaló.

¿Cómo reaccionó la madre de la niña?

La progenitora de Antonella le preguntó a su hija por lo que hizo. "La respuesta me emocionó aun más, me contestó: ‘Solo quería hacerla feliz’. Es así de dulce, cariñosa, amorosa y ahora veo que muy empática”, cuenta la madre.

