Un reciente video viene dando mucho que hablar en TikTok y otras redes sociales, y ya ha dado la vuelta al mundo. Resulta que un grupo de argentinos rebuscaron en la basura que dejaban los ciudadanos de Australia y encontraron objetos de valor que se llevaron para utilizar en sus hogares.

Tal como se puede apreciar en el clip compartido por el usuario @sinturbulencias, una joven proveniente de Argentina se encontró mesas y algunos muebles tirados en la calle. En seguida, decidió llevárselos a casa para arreglarlos y posteriormente utilizarlos.

Lo más sorprendente es que a parte de estos artículos, la chica se encontró un televisor y una cafetera. Ambos aparatos se encontraban en buenas condiciones, por lo que no dudaron en tomarlos.

Estos son algunos comentarios que dejaron los cibernautas: “Me llevo todo”, “Yo quiero ir allá”, “La tele no la dejo”, “Me llevaría todo”, “Quiero ir”, “Me llevo todo lo que necesite y lo que no para otra persona”, “Yo, feliz, me llevo lo que necesito”, “Saco el doble de mi sueldo vendiendo eso”, “Me volvería más acumuladora de lo que ya soy”, “Llevar todo sería egoísta, me llevaría lo que necesito”.