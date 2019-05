Avengers Endgame: Thor es grabado bailando "La Bamba" en detrás de cámara del film (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Nunca deja de sorprendernos. A tan solo un semana y poco más del estreno de la taquillera película de Marvel Avengers: Endgame, los protagonistas de la saga compartieron en redes sociales algunos momentos que vivieron durante su rodaje. Quien sorprendió fue Chris Hemsworth (Thor), al bailar al ritmo del tema mexicano "La Bamba".

En el clip que dura apenas segundos, se observa a los vengadores sentados en una mesa, entre ellos: Don Cheadle (War Machine), Mark Ruffalo (Hulk), Robert Downey Jr (Iron Man), Jeremy Renner (Ojo de Halcón o Hawkeye), Paul Rudd (Ant-Man) Karen Gillan (Nebula).

Ellos estaban almorzando mientras músicos vestidos de mariachis tocan el tema mexicano. La melodiosa canción logró captar la atención de los actores que incluso se animaron a aplaudir y mover sus cuerpos al ritmo de "Bamba, bamba".

Quien sin duda inició el festejo fue Chris Hemsworth, él disfrutó la canción y no dudo bailar al ritmo de "yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán".

El actor precisó que el video se dio durante un almuerzo organizado por Robert Downey Jr mientras rodaban Avengers: Endgame.

"Qué puedo decir, la música se apoderó de mí … no estoy seguro de por qué nadie se unió a mí, probablemente solo se intimidaron", posteó.