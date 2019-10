Puentes colgantes en medio de la selva en Iquitos (FOTOS)

View this post on Instagram

¿Te imaginas caminar por encima de los imponentes árboles de nuestra selva? . Estos puentes colgantes se encuentran en #Iquitos y te regalan una vista de ensueño. Además, son completamente seguros y los puedes disfrutar junto a tu familia. . #ElDato . Estos puentes pertenecen a un albergue privado llamado EXPLORAMA y están ubicados a 1 hora de la ciudad de Iquitos. Para acceder a ellos deberás contactar con un tour operador de Explorama. El viaje dura 2 noches o más cómo mínimo. El albergue incluye un tour de trekking de 45 minutos hasta el puente con una caminata. La altura promedio de los puentes es de 35 m. En el tour puedes realizar actividades como avistamiento de aves durando 2 horas aproximadamente. . . . #YTúQuéPlanes #LoBuenoDeViajar#Loreto #Iquitos #Explorama #Landscape #Peru#Instamoment #landscape_lovers#landscape_captures #ig_exquisite#nature_wizards #natures_shooters#earth_deluxe #ig_peru #sudamerica#special_shots #landscapephotography#igersperu #ytuqueplanes #travelling#instatravel #instashot