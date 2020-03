Apple es una de las empresas estadounidenses más reconocidas en todo el mundo; sin embargo, tal ascenso no ocurrió de la noche a la mañana. El proyecto comenzó como algo muy pequeño con Steve Wozniak, Bill Fernández y Steve Jobs. Poco a poco, desde que se conocieron en 1971, comenzaron a construir prototipos de lo que sería su primera computadora, Apple I, para luego catapultarse al éxito gracias a la confianza de sus inversores.

Si es difícil en la actualidad encontrar personas que quieran invertir en un proyecto personal, en el pasado era mucho peor. Con las computadoras aún en proceso de consolidación, un internet con pocas herramientas y la dificultad para comunicarse a distancia, conversar con grandes inversionistas era una tarea casi imposible.

No obstante, la compañía que ahora todos conocen consiguió, gracias a Steve Jobs, que el empresario Mike Markkula invierta US$ 250.000 en su proyecto. Desde entonces, el valor de Apple subió su valor para sorpresa de sus fundadores. Sus productos rápidamente comenzaron a tener una gran demanda, al punto de no darse abasto y verse obligados a expandir sus operaciones.

Hoy en día se puede observar los frutos de este esfuerzo y como se acomodaron las circunstancias para que Apple se convierta en la gigante compañía que sigue triunfando con sus productos. Esto ha hecho pensar a muchos, ¿cuánto hubieran ganado si invertían en su momento en los inicios de la empresa? Aquí te daremos la respuesta.

¿CUÁNTO DINERO TENDRÍAS SI INVERTÍAS EN APPLE?

Si bien es cierto que la cantidad ganada depende de muchos factores, el sitio SavingSpot, de CashNetUSA, realizó un pequeño cálculo de cuántas ganancias tendría una persona que hubiese invertido una razonable cantidad de dinero y lo hubiese mantenido durante años en la compañía de Steve Jobs.

Cuando Apple se lanzó a la Bolsa de Valores en diciembre de 1980, la oferta inicial subió a 22 dólares por acción con un total de 4.6 millones de acciones. Esto en su momento significó que un aproximado de 40 por cada 1000 empleados se convirtió en millonario de la noche a la mañana. Steve Jobs, que en ese momento tenía 25 años, llegó a tener un patrimonio de 217 millones de dólares.

Todo esto quiere decir que si hubieran invertido 1000 dólares en Apple en 1980, hoy las acciones te habrían hecho ganar un total de 651 mil dólares. Si bien esta no es la cifra millonaria que muchos esperaban, es necesario aclarar que para ese tiempo la Apple III salió a la venta con un precio de 4340 dólares. De haber invertido esa cantidad en acciones en la bolsa, hoy en día hubieras tenido 2.8 millones de dólares.

Por más increíble que parezca, Apple no era en ese entonces la mejor opción para invertir en la bolsa. Amazon fue lanzado en 1997, por lo que una apuesta de 1000 dólares en sus acciones hoy se hubieran transformado en 1.43 millones de dólares. En otro caso, invertir en Adobe Systems para 1986 con esos mismos mil dólares, hubiera significado un 1.27 millones en retorno. Incluso Cisco hubiera sido una mejor opción para 1990, consiguiendo un retorno de 752 mil dólares.

Hace más de 20 o 30 años estas empresas comenzaron como pequeños proyectos que parecían insignificantes, pero hoy en día gracias al trabajo de sus integrantes se convirtieron en compañías gigantescas que mueven incontables cantidades de dinero y supieron recompensar a los inversores que confiaron en sus responsables.

En la actualidad, la proliferación de Internet hace mucho más fácil que los emprendedores comiencen un negocio, además de contar con la redes sociales como un espacio para publicitarlo. Pese a lo sencillo de hoy en día, sigue siendo complicado saber qué tanto crecerá una empresa a futuro, en especial si no se conoce tan bien a la persona y hay un capital limitado que nos impide arriesgarnos a ganar algo a largo plazo.

COSA QUE DEBEMOS AGRADECERLE A STEVE JOBS

La consolidación de la computadora doméstica

En los años 70 los ordenadores llevaban mucho tiempo de existencia, mas ello no se había traducido en su uso para el común de la gente. Los pocos equipos domésticos que se distribuían requerían trabajo y conocimientos adicionales para ser ensamblados.

Salvar a Pixar

Steve Jobs fue echado de Apple en 1985 y en ese periodo se percató de que Lucasfilm escuchaba ofertas por The Graphics Group, su división de tecnología por computadora. El cofundador de Apple compró el estudio por 5 millones de dólares y este pasaría a llamarse Pixar.

El smartphone como lo conocemos hoy en día

El iPhone fue el último gran aporte de Steve Jobs a la industria tecnológica antes de su fallecimiento y supuso un punto de quiebre en el rubro desde su aparición. Entre otras cosas, el equipo de Apple es responsable de que las pantallas táctiles sean el estándar indiscutido para los teléfonos de estos tiempos, además de dar lugar a la masificación de las aplicaciones móviles.

Los productos “con cultura”

Steve Jobs criticaba a Microsoft, su gran competidor, por su “falta de gusto” y “no traer mucha cultura en sus productos”. Más allá de qué tan cierto o no fuera ello, tales palabras dejan claro que para el recordado presidente ejecutivo de Apple la experiencia de usuario era crucial.