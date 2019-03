​Bebidas azucaradas aceleran el crecimiento de tumores cancerosos en el cuerpo, revela estudio

Síguenos en Facebook

Un reciente estudio ha mostrado que los tumores cancerosos ubicados en la zona del intestino se alimentan de las bebidas azucaradas.

Según la investigación realizada por los científicos de Weill Cornell Medicine (Nueva York, Estados Unidos), publicada este 22 de marzo en la edición impresa de Science, los ratones que consumían jarabe de maíz con altas dosis de fructosa (azúcar hallado frutas, vegetales y miel) presentaban un rápido crecimiento de tumores intestinales.

Es así que han dado a conocer que la cantidad de fructosa que le daban a los ratones es lo que equivale a lo que las personas suelen beber diariamente: 12 onzas aproximademente; es decir, 350 ml.

Junto a ello, el Dr. Lewis Cantley, quien es coautor del estudio de Weill Cornell Medicine, ha dicho lo siguiente: "Esta observación en modelos animales podría explicar por qué el aumento del consumo de bebidas dulces y otros alimentos con alto contenido de azúcar en los últimos 30 años se está correlacionando con un aumento en cánceres colorrectales en personas de 25 a 50 años de edad en los Estados Unidos", se lee en el portal Daily Mail.

Por otro lado, Michael Skilton, de la Universidad de Sydney -no participó en la investigación- advirtió que estos resultados obtenidos no podrían ser aplicados fácilmente en los seres humanos: "Independientemente de si estos edulcorantes tienen un efecto directo en el desarrollo y crecimiento de los tumores, las personas que desean reducir su probabilidad de desarrollar cáncer deberían limitar su consumo", se lee en The Times.

Además, el Dr. Marcus D. Goncalves, autor principal de la mencionada investigación ha dado a conocer que aún no puede demostrar que la alta dosis de fructosa cause nuevos tumores: "No pudimos demostrar que dar jarabe de maíz con alto contenido de fructosa causa nuevos tumores porque estos ratones desarrollan tumores incluso con dietas normales sin azúcar agregada", y agregó: "Pero cuando les das este azúcar adicional, los tumores crecen mucho más".