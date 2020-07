En plena promoción de su álbum “Map of the Soul 7: The Journey”, el grupo BTS fue entrevistado en el programa japonés “Songs”, en el que comentaron de sus metas como artistas y de algunos cambios que podrían ocurrir en la interna.

Durante la conversación, BTS fue consultado sobre sus sueños como grupo, los chicos explicaron que les gustaría estar juntos, por lo menos, durante 20 años más. Lo curioso fue que Jimin señaló que le gustaría seguir viviendo con ellos después de varios años, entonces Suga lo nombró como el nuevo líder de BTS.

🐱: Jimin ahora eres nuestro líder

🐯: “”Estamos en grandes problemas””



JAJAJAJAJAJAJA LO AMO @BTS_twt pic.twitter.com/MnMlbhu65l — vanvan ♡ (@_tetekosmos) July 18, 2020

RM, cuyo nombre real es Kim Nam-joon, ha estado al frente de la banda durante siete años; sin embargo, en esta entrevista televisiva tuvo la cortesía de cederle su lugar a Jimin e intercambiaron lugares. “Estamos en problemas”, gritó uno de los idols.

Los cantantes empezaron a bromear sobre el nuevo rol de Jimin en la banda, pues el idol dijo que si decía algo tenían que obedecer, aunque también se sinceró sobre sus deseos para BTS. El cantante hizo una promesa y pidió que confiaran en él.

Según contó, su meta es que BTS llegue a la cima del éxito y pidió que sus compañeros lo respalden mientras se ponía de pie y hacía una especie de juramente. El ARMY compartió diversos clips a través de Twiiter, pues consideraron el hecho algo adorable y divertido.

Cómo se ponen a bromear con que Jimin es el nuevo líder y Namjoon hasta le da su lugar; diría que me alegran el día pero en realidad me alegran la vida...

pic.twitter.com/FArA89ErRF — tory⁷ (@vantxte) July 18, 2020

Jimin "el nuevo lider"

PORFA, LO AMO JAJAJAJJA pic.twitter.com/pf1cJjaevP — 𝑂𝑟𝑛𝑒⁷ - BANGTAN💜 (@biased_ggukie) July 18, 2020

Como se recuerda, hace algunos días, los chicos de BTS revelaron sus secretos más profundos sobre sus personalidades. Dijeron quién es el más estudioso o romántico del grupo.

