Con el motivo de aplacar a las críticas que dudan que haya ganado El Juego del Calamar en la vida real creado por el youtuber Mr. Beast, el ganador de los más de los 456 mil dólares está ofreciendo 10 mil dólares a la persona que asegura que esto es falso.

Vale recordar que el youtuber gastó muchísimo dinero para recrear las locaciones de la afamada serie surcoreana de Netflix, poniendo particular empeño en el set donde se llevó a cabo el juego “luz roja, luz verde”, el tira y afloja, así como la prueba de los vidrios.

Y no solo eso, pues llegó a congregar a 456 concursantes, el número de jugadores que aparecen en el show asiático, el cual entregaría un premio de 341 mil libras esterlinas; pero sobre el final la modalidad se cambió pues, no se jugó el juego del calamar, sino las sillas musicales para los 6 finalistas, siendo el 079 quien obtuvo el premio mayor.

“El Juego del Calamar” de la vida real

Una vez que esta réplica se hiciera viral, aparecieron voces que dudaron que todo eso fuera real y, más aún, que la entrega del premio fuese verdadera. Por lo que el usuario con dicho número contestó a las críticas en Twitter donde escribió: “Envíame tu PayPal, te enviaré 10 mil dólares solo para probar. Tú también puedes tener el mío si quieres, amigo”.

De hecho, incluso antes que Mr. Beast publicara el video recreando El Juego del Calamar, no pocos usuarios criticaron la iniciativa, asegurando que la serie era una bastante sombría, aspecto que es ocultado por la moda que ha generado.

“Todos se trata de que las personas se mataran entre sí para saldar sus deudas como entretenimiento para los ricos”, “me alegro de que se te pasó por la cabeza y tú, como persona adinerada, lo estás recreando como entretenimiento”, “ustedes llevan las cosas demasiado lejos. Simplemente disfruten del programa como personas normales y sigan adelante”.

Ganador de “El Juego del Calamar” real hace curiosa propuesta

El mensaje del ganador a una persona en Twitter que no cree en este evento. (Foto: Tryzon/Twitter)

Sin embargo, muchos otros quedaron encantados con la recreación: “Jimmy, esto es increíble. En este punto, deberías dar el siguiente paso lógico y establecer una compañía de producción de películas/televisión; prácticamente ya has creado una desde cero”, “me encantaría ver cómo puedes sacudir esa industria”, “como coreano, esto es impresionante”, “yo fui una de las personas que ayudó a hacer este set. Definitivamente, lo más duro que he trabajado en un tiempo, pero también lo más divertido he tenido en mucho tiempo”, “trabajar estas largas horas durante semanas, definitivamente, valió la pena ¡Gracias por esta experiencia inolvidable!”.