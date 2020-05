Carlos Galdós se volvió tendencia en las redes sociales, luego de que los usuarios le recordaran un video de hace dos meses en el que menciona que el "coronavirus no va a matar a nadie” y pide que no le crean a Martín Vizcarra.

“Alguien le puede decir al presidente que diga cosas realmente importantes, díganle que se dedique a las cosas realmente importantes, es que es muy conveniente para él en este momento el coronavirus, es el mejor regalo que le ha podido dar el mundo (...) Si tú te pones a pensar en el coronavirus no te pones a pensar en la economía, en Odebrecht, en un montón de cosas que estamos esperando”, se escucha decir al locutor en aquella oportunidad.

Carlos Galdós dijo que el coronavirus no nos iba a matar y que no le crean al presidente (TROME)

Asimismo, el locutor aseguró durante su programa en radio Capital que no deberían caer en el juego del mandatario peruano.

"En serio les digo no es (...) el chico infectado no se va a morir, menos se va a morir (...) no crean, todo este ruido que se está armando, el mensaje ha dado un presidente a la nación realmente importante, qué bananeros somos todavía”, agregó Galdós en su pronunciamiento, luego de que se conociera el caso 0 de COVID-19 en Perú.

Cabe mencionar que este video de Carlos Galdós se viralizó en las redes, justo después de conocerse el fallecimiento de Richard Aguirre, más conocido como ‘Richi Boy’, quien era productor del recordado programa “La noche es mía”.

El comunicador falleció a causa del COVID-19 y fue una de sus excompañeras de trabajo quien dio a conocer la noticia en redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira Plasencia envía carta notarial a Magaly Medina y ella le responde en vivo

Yahaira Plasencia envía carta notarial a Magaly Medina y ella le responde en vivo (VIDEO)