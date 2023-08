César Nakazaki se refirió a la reciente sentencia contra Mauricio Fernandini, quien cumplirá prisión preventiva por 30 meses en el Penal de Castro Castro. Y es que el abogado consideró que el periodista “no debió ir a la cárcel y determinó, ya que su error fue no terminar su confesión sincera” ante la Fiscalía para continuar con la figura de la colaboración eficaz y enfrentar el proceso de investigación en libertad.

“Si él se animó a la confesión sincera, debió dar completo el tema de qué beneficios implicó los servicios que él brindó, porque él no tiene una participación grave, él no es ni el dueño de los negocios ilícitos, ni es el dueño del dinero”, comenzó diciendo para Canal N.

El letrado precisó que Fernandini debió ser más preciso en su participación en el contacto entre Sada Goray y los funcionarios del Ministerio de Vivienda. “El haber permitido sobornos no tiene la misma responsabilidad que quien los da; entonces, es evidente que él tiene un nivel menor y me duele tremendamente que él esté en la cárcel”, agregó.

Por otra parte, Nakazaki señaló que una de las razones que tuvo Mauricio Fernandini para ocultar información al Ministerio Público, es por miedo a perder su trabajo.

“Él no quería que lo saquen de su trabajo. Yo le dije que ese no era el camino ya que, lamentablemente, el trabajo no se podía proteger en ese momento y lo que había que prevalecer eran otras cosas, pero Mauricio quería mucho su trabajo y no lo quería perder, ese es el tema concreto”, reveló.

