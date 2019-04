Chicago: 8 heridos, incluidos niños, en un tiroteo masivo en un 'baby shower'

La Policía de Chicago (EE.UU.), acaba de informar sobre un tiroteo en el que al menos ocho personas resultaron heridas.

El hecho ocurrió mientras se celebraba un 'baby shower', y entre las víctimas se han reportado 2 niños, quienes fueron trasladados al hospital en condiciones graves. Esta noticia ha sido reportada por los medios locales estadounidenses.

Por el momento, las autoridades están trabajando para recopilar información sobre los autores de esta masacre.

Las autoridades señalan que los "individuos de la escena no están cooperando con los detectives", pues se desarrolló en el marco de una reunión familiar.

El portavoz de la Policía local, Anthony Guglielmi, ha solicitado a las personas que estuvieron en el área que colaboren con información anónima para poder recopilar más datos.

Aparentemente, el ataque ocurrió en los exteriores de la casa, cuando los adultos y aproximadamente 20 niños estaban participando en un juego del evento.

"Estábamos tratando de recoger a los niños, sacarlos del camino... iban a ser aplastados", agregó Nix. "Estaba lleno de niños frente a la casa, sentados en el porche, solo estaban jugando y el tiroteo empezó", agregó.

Police & detectives are responding to a multiple person shooting at 6300 BLK of S. Seeley where at least five or more people were wounded. Details to follow as we work to gather facts.