Chico de 14 años es multado por preguntarle a un policía si le gustaban las empanadas

Un menor de 14 años de la ciudad de Sincelejo en Colombia recibió una multa por preguntarle a un policía si le gustaban las empanadas, informó El Universal.

El caso se dio a conocer a la prensa por la madre del menor de edad. Ella relató que se enteró de la situación al recibir una llamada de un agente policial, quien le aseguró que su hijo había cometido una falta de respeto.

“Yo recibí una llamada a las 8:00 de la noche en donde me preguntaron que si era la mamá del niño y me dicen que me acerque al gimnasio porque había cometido una falta de respeto, yo pensé que era a un instructor, porque al principio no entendí bien. Nuevamente me llaman y me percato que es un agente de la Policía el que me hablaba y quien se escuchaba bastante alterado y me decía que llevara la identificación de mi hijo”, explicó.

La mujer dijo que el policía le haría un comparendo por irrespeto a la autoridad ya que el niño se le acercó para preguntarle si le gustaban las empanadas.

"Traté de hablar con el agente, le pedí disculpas, pero no me dejaba hablar, por lo que procedió a hacerme el comparendo y además trató con malas palabras a mi hijo”, relató la madre.

Sus padres deberán pagar cerca de $800.000, según el medio Canal 1.