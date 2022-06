CHOBI (Juan Francisco Malatesta) marca distancia con sus anteriores proyectos musicales e inicia su carrera como solista.

Con “Fantasía Adolescente”, su primer single con un claro “componente electrónico”, da pie a su iniciativa “más seria” y alista motores para su segundo sencillo a mediados de julio.

Inicias tu carrera como solista con tu primer single “Fantasía Adolescente”. Cuéntanos sobre el tiempo que llevas haciendo música y cómo nació esa inquietud en ti.

Inició cuando tenía once o doce años, con un juego electrónico donde se podía colocar un fragmento de guitarra, o batería, y estos se podían combinar; crear una canción. Desde ese día sentí la inquietud de tener que crear algo musical.

En la secundaria creé bits de hip hop y electrónica con mis mejores amigos... empezó como un juego. Al salir del colegio ya sabía que quería estudiar música pero evidentemente era una decisión difícil. Dejé que pase un año y medio, estudié Administració hasta que reflexioné y no me pareció posible quedarme ahí. Ya en el 2014 decidí estudiar música.

Háblanos un poco sobre tu experiencia en la escena musical ¿Cuáles son tus influencias para estos primeros sencillos?

Este es mi proyecto más serio, en el que estoy ya sacando música; ha pasado ya un tiempo desde que la compuse. Antes de cantautor soy más productor y compositor.

Este primer sencillo tiene mucho de electrónica (...) empecé haciendo ese tipo de música y con el pasar del tiempo he estado escuchando géneros muy dispares. Creo que el componente electrónico en mi música es sumamente importante (...) los proyectos que más me gustan ahora son aquellos que mezclan algún género con pop.

¿Cuál fue la recepción de tu primer lanzamiento?

Es complicado por los números. El primer día que salió “Fantasía adolescente” estuve medio depresivo. Uno puede ver, incluso, en algunas aplicaciones si hay alguien escuchando tu canción en ese mismo instante. Pero luego (de esas inquietudes) uno deja que se de solo.

Como artista independiente ¿Qué vías usaste para llegar a más público?

TikTok me ayudó bastante, me parece una herramienta importante e incluso más si, tal vez, eres un artista independiente. Es un portal eficiente para darte a conocer, por allí tuve bastantes ‘likes’, views, y la gente decía ‘Esta canción me encanta’. Eso me ayudó a no caer en la trampa de que todo el tiempo la gente tiene que escucharte.

Es complicado, hay que entender de donde viene uno. En mi caso, soy un proyecto pequeño. En Instagram tengo pocos seguidores porque acabo de empezar, a pesar de eso a la canción le fue bien.

¿Cuáles son tus planes para el resto del 2022? ¿Qué expectativas tienes por ahora?

Tengo planeado mi proyecto por etapas, este año quiero sacar cinco singles, tal vez seis. El 2023 quiero lanzar un álbum, tengo canciones listas y quiero que estas sean mi carta de presentación. Eventualmente deseo hacer presentaciones en vivo. Mi segundo single va a salir a mediados de julio.

También me encantaría trabajar con algunos artistas, hacer feats y producir a otras personas. A Susana Baca siempre la he admirado mucho, sería increíble hacer algo con ella. No sé, algo experimental tal vez, sería un sueño.

¿Cómo analizas la escena artística peruana y la falta de apoyo que usualmente se reclama?

Creo que por todos los frentes se puede hacer algo. Por el lado de los artistas veo proyectos interesantes pero a veces se deja de lado el aspecto visual. Es importante cómo uno se presenta como artista, creo que si algunos le dieran más a ese lado la gente conectaría más con lo que hacen.

Por el lado de los consumidores, deberíamos acostumbrarnos a consumir más arte. Es un problema complejo pero me parece que debemos verlo por todos lados.