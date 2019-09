Coaching, una herramienta para el cumplimiento de objetivos

Síguenos en Facebook

Una palabra que parece haberse puesto de moda en estos días es el coaching. Hay muchas personas que toman cursos o talleres con el objetivo de convertirse en coaches deportivos, alimentarios, personales, organizacionales, entre otros. Pero, ¿desarrollan realmente la función de un coach? Ante esto es conveniente precisar en qué consiste realmente el término.

Definición

Para el psicólogo Leonel Sánchez, experimentado en coaching para adultos y conductas laborales, “el coach acompaña a la persona en el desarrollo de sus objetivos hasta finalizarlos”.

Un similar concepto tiene el profesor Iosef Navarro, docente de Coaching y Liderazgo de Educación Continua de la Universidad San Martín de Porres, quien lo define como “una metodología que implica el acompañamiento a una persona para que, a través de preguntas, entre en una etapa de reflexión y, producto de esto, identifique su plan de acción para mejorar en el aspecto que necesita”.

Sin embargo, es importante que el coach sepa en qué momento derivar un problema a un psicólogo, debido a que existen situaciones que solo las puede manejar este especialista.

Autoanálisis

“Si tú tienes un equipo por dirigir y sientes que no puedes hacerlo, entonces puedes contratar a un coach, quien te preguntará ¿cómo te sientes al mando?, ¿qué dificultades identificas? Mediante estas preguntas te ayudará a que te des cuenta, en un supuesto, de que tienes miedo a la crítica o al error. Tras esto se hacen tareas para que vayas modificando tu realidad y dejes de lado esa creencia de que, si te equivocas, te van a juzgar”, añade Navarro.

Campos de acción

Se refiere a dónde se ejecuta el coaching. Los más comunes son en el ámbito personal (de vida) y organizacional (ejecutivo).

El primero se enfoca en el desarrollo de habilidades para la vida diaria. Se trabaja en la misión personal, los objetivos, etc.

El segundo hace referencia al desarrollo del liderazgo, explora las habilidades de dirección y de comunicación interpersonal, entre otros.

Enfoques

Existe una gran variedad según la metodología, finalidad o participantes. Aquí se encuentran los llamados ontológico, sistémico, con PNL (programación neurolingüística), cognitivo, cuántico, etc.

Beneficios

Tras el cumplimiento de los objetivos mediante el coaching, “la persona va a adquirir autoconfianza, se va a conocer mucho más. Si estoy seguro de lo que hago, me voy a comprometer más en lo que me proponga en diferentes aspectos de mi vida. Eso me va a servir en el futuro”, subraya Sánchez.