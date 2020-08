La compañía multinacional Coca-Cola es acusada, por una investigación publicada el 3 de agosto del 2020 en la revista médica Public Health Nutrition, de haber presuntamente pagado a científicos para que minimicen los daños de las bebidas azucaradas en la obesidad.

Resulta que los investigadores examinaron más de 18 mil correos electrónicos entre la sede de la empresa estadounidense en Atlanta con Universidad de West Virginia y la Universidad de Colorado. Estos centros universitarios pertenecieron a Global Energy Balance Network (GEBN), una organización sin fines de lucro que estudió a la obesidad entre el 2014 y 2015, en Estado Unidos.

Financiamiento

La corporación de bebidas azucaradas financió con al menos un millón y medio de dólares a GEBN y contribuyó a académicos afiliados a la organización para que se realicen estudios.

“Coca-Cola buscó oscurecer su relación con los investigadores, minimizar la percepción pública de su rol y utilizar a estos investigadores para promover mensajes amigables con la industria. Se necesitan enfoques más sólidos para manejar conflictos de intereses para abordar patrones difusos y oscurecidos de influencia de la industria”, se lee en la conclusión del estudio.

Presunto ocultamiento

La investigación indicó que los científicos promovieron la idea de que la falta de ejercicio es la principal causa de la obesidad en Estados Unidos, no resaltando una mala dieta.

“Coca-Cola utilizó a académicos de salud pública para llevar a cabo tácticas clásicas del tabaco para proteger sus ganancias”, expresó Gary Ruskin, director ejecutivo de US Right to Know, organización sin fines de lucro que persigue la verdad y la transparencia en el sistema alimentario estadounidense.

Los autores también informaron que GEBN quiso restar importancia que Coca-Cola era uno de los principales donantes de la investigación.

“A pesar de las publicaciones que afirman su independencia, encontramos evidencia de que Coca-Cola realizó esfuerzos significativos para desviar la atención de su papel como fuente de financiamiento a través de socios de financiamiento diversificados y, en algunos casos, reteniendo información sobre el financiamiento involucrado”, se lee en los resultados del estudio.

VIDEO RECOMENDADO

Recuperan área pública invadida por ambulantes informales en San Juan de Miraflores

Recuperan área pública invadida por ambulantes informales en San Juan de Miraflores