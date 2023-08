Coco Marusix y La Uchulú son las protagonistas de ‘Volar’, el nuevo videoclip de la banda Bala Perdida.

Después de haber estado alejada 20 años de la actuación, Coco Marusix regresa para protagonizar el videoclip de la banda de rock nacional Bala Perdida. A ella se une la Uchulú, quien se ha vuelto muy popular en redes sociales debido a sus videos de cortes cómicos.

La historia se enfoca en Marilyn (Coco Marusix), una artista que vuelve al circo en donde brilló. Ella comienza a recordar no solo los momentos de gloria y refulgencia circense, sino también evoca la tragedia que sufrió fuera del mismo espacio que la colmó de aplausos: la transfobia. Después de afrontar la irreparable desgracia que significa el odio y la violencia, nuestra protagonista entra en el proceso de una suerte de anagnórisis, es decir, el paso de la sombra a la luz, de lo oculto al autoreconocimiento, lo que la lleva otra vez al lugar donde fue feliz: el escenario. Ahí vuelve para ser libre a través de la danza, pero principalmente vuelve a ser libre de aquello que sus agresores quisieron arrebatarle, el cuerpo, que en este caso es un cuerpo que hasta ahora incomoda y enoja a gran parte de nuestra sociedad conservadora y violenta: el cuerpo trans.

En este videoclip se expone la transfobia en un contexto circense. El circo suele pensarse como un lugar de alegría, brillo, y de una eterna complicidad con la inocencia infantil; sin embargo, el videoclip asume los alrededores del circo como un espacio de violencia y peligro. Aquí, todo lo que se permite y se celebra en el espectáculo se rechaza y se trata de destruir, como el cuerpo trans. Este es celebrado solo en la fantasía circense. Más allá de esta, en la “realidad”, el cuerpo trans no encaja, no funciona, no hay un pacto social que permita su libertad. Por esta razón, el cuerpo trans y la mujer trans son violentados, ya que solo se le acepta como un cuerpo dentro de una escenificación que entretenga al gran público, pero no como una ciudadana que tiene el derecho a existir dentro del espacio público.

El videoclip además de recordarnos la imponente y eterna imagen de Coco Marusix como una maravillosa actriz, presenta una nueva faceta en la carrera de la Uchulú, quien deja la comedia por un momento para hacer una solvente interpretación de corte dramático. Cabe destacar la participación de los actores nacionales Anibal Lozano, Julio Pina de Pina ‘Chingolo’ y el cameo de la rockera nacional Diana Foronda.