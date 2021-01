El conductor de televisión Coki Gonzáles envió una carta notarial a su colega ‘Tigrillo’ Navarro por sus declaraciones que fueron emitidas el año pasado en Exitosa Deportes y le dio un plazo de 48 horas para que se rectifique.

“Que, habiendo tomado conocimiento con fecha miércoles 6 de enero del 2021 de unas afirmaciones difamatorias suyas realizadas en contra de mi persona, y en el ejercicio de la defensa de mi honor y reputación, (...) por intermedio de la presente y por conducto notarial, me remita una carta notarial de disculpas y se rectifique, de estas afirmaciones difamatorias realizadas por usted , (...) a través de la cual me atribuye una respuesta de consumidor de ‘ingentes cantidades de cerveza y droga’; además de otros adjetivos que buscan denigrar mi calidad de profesional”, se lee en el documento exhibido en su cuenta de Twitter.

El periodista de Latina rechazó de manera contundente que consuma algún tipo de droga y que siempre cuida su imagen personal al ser conductor de uno de los programas deportivos más importante del país.

A raíz del incidente ya subsanado con el profesor Mosquera me llegaron unos videos que no había visto del señor Carlos Alberto Navarro. El señor Navarro ya recibió su carta notarial y deberá rectificarse de lo contrario procederé de acuerdo a ley pic.twitter.com/CDdwCHqzDV — Coki Gonzales - Oficial (@CokigonzalesO) January 22, 2021

“Al respecto, rechazo toda insinuación o afirmación que de a entender que mi persona es consumidor de ingentes cantidades de alcohol y cualquier tipo de droga, así como que mi persona es poco profesional. Debo manifestarle que mi persona jamás ha consumido ni consumirá droga alguna y que, en mi calidad de personaje público y conductor, de los más importantes programas deportivos de la televisión peruana, siempre he cuidado mi imagen, honorabilidad y reputación personal y profesional”, indicó Coki Gonzáles.

“Cabe indicar, que la declaración realizada por su persona ha tenido durante todo este tiempo un rebote inmediato en diversos medios periodísticos y redes sociales, por lo que a la fecha mi persona viene siendo tildada de drogadicto, coquero y demás , lo que no solo viene vulnerando mi honor y reputación, sino también el honor de los más preciado que tengo que es mi familia”, añadió.

¿Qué dijo el ‘Trigrillo’ Navarro?

“Porque yo no tengo que gastar en ingentes cantidades de dinero para comprar cerveza, no tengo que comprar droga , no tengo, de ninguna manera, pagar psicólogos porque no los necesito, porque en mi vida he tenido una formación que yo agradezco a mi viejo, mi vieja y a los que me rodean, que son mis hermanos y mis familiares cercanos. No he tenido traumas en mi vida, no tengo que ir al psicólogo”, fueron sus declaraciones.

Coki, no mientas, el mismo tigrillo afirmó que compras drogas pic.twitter.com/OPoxFvc9tO — Roberto Espinoza (@juanutoti) January 6, 2021

