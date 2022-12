Comerciantes del emporio comercial Gamarra adelantaron la liquidación de sus prendas debido a las pérdidas que les han generados las protestas en diferentes partes del Perú.

Al respecto, microempresarios de La Victoria, rematarán cientos de prendas de vestir con descuentos de hasta un 40%. Asimismo, Susana Saldaña, Presidenta de la Asociación Empresarial, explicó que las ventas del emporio no podrían alcanzar sus metas de venta.

“En esta campaña, nosotros esperábamos alcanzar al menos el 50 % de los niveles de venta prepandemia, pero ya nuestra campaña mayorista ha sido completamente bloqueada a causa del bloqueo de las vías”, expresó para RPP.

Asimismo, Saldaña señaló que los compradores no habían logrado llegar a la capital de las diferentes ciudades del país. “Nuestra mercadería no está saliendo de las agencias de viajes, porque la transitabilidad y la seguridad de las vías del país no está completamente cubierta”, indicó.

Pasajeros de la Línea 1 podrán acceder al 40% de descuento en más de 20 marcas de Gamarra

La Línea 1 del Metro de Lima, en alianza con la Asociación Empresarial Gamarra Perú, lanzó la campaña “Navidad segura y con propósito”, que buscará promover la reactivación económica y promocionar prendas de vestir con atractivos descuentos.

Según informó el Metro de Lima, todos los pasajeros de la Línea 1 podrán acceder a descuentos de hasta el 40% en prendas seleccionadas en las más de 20 marcas de Gamarra que participan de esta campaña.

